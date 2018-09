Obrovská VÝSTRAHA pre Česko: K našim susedom sa valí prírodná apokalypsa

Vietor bude fúkať od juhozápadu a bude veľmi silný a nebezpečný. Výstraha platí pre celé územie ČR od nedeľnej 18.00 h do pondelňajšej 06.00 h. V nárazoch môže vietor dosahovať rýchlosť 90 kilometrov za hodinu, teda silnej víchrice. V horách môže dokonca vyčíňať orkán až s rýchlosťou 126 kilometrov za hodinu.

Potom v celom Česku, okrem Juhočeského a Plzenského kraja, bude pretrvávať o čosi slabší vietor až do pondelkovej 18.00 h. V nárazoch môže mať rýchlosť 72 kilometrov za hodinu. ČHMÚ odporúča ľuďom, aby sa pri silných nárazoch vetra nezdržiavali vonku, predovšetkým nie v blízkosti stromov alebo starších budov, z ktorých môže vietor strhnúť strešnú krytinu.

Ľudia by nemali ísť ani do hôr. Hrozia tiež pády elektrického vedenia. K spadnutým drôtom by sa ľudia nemali približovať. Ľudia by si podľa meteorológov mali doma zaistiť okná a dvere a tiež skryť či upevniť voľne ležiace predmety, napríklad kvetináče alebo záhradný nábytok. Vietor môže strhávať aj idúce a stojace autá.

V časti Českej republiky spôsobil vietor škody už v piatok a v noci na sobotu. V Prahe, ktorou sa búrka prehnala v piatok po 19.00 h, zasahovali hasiči za hodinu a pol až pri vyše 50 udalostiach, napísal portál Novinky.cz. V pražskej štvrti Stodůlky vietor prevrátil jarmočnú atrakciu - nafukovací hrad, inde padali stromy na cesty a na zaparkované autá.

Podľa hlásenia sa v nafukovacom hrade mali nachádzať deti, čo sa nepotvrdilo. V rukách lekárov však skončila vážne zranená, asi 30-ročná žena, ktorú záchranári uviedli do umelého spánku a transportovali do nemocnice v pražskej časti Motol. Hasiči zasahovali aj pri rozbitých sklenených výplniach balkónov a na Václavskom námestí, kde silný vietor prevrátil ohradu stavby.