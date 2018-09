Spojené štáty sú pripravené zapojiť sa do rozhovorov so Severnou Kóreou, potvrdil Pompeo

WASHINGTON - Spojené štáty sú pripravené okamžite sa zapojiť do rozhovorov so Severnou Kóreou. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo to oznámil v stredu po summite lídrov Severnej a Južnej Kórey v Pchjongjangu. Informácie priniesla tlačová agentúra Jonhap.

Pompeo vo vyhlásení napísal, že Spojené štáty gratulujú juhokórejskému prezidentovi Mun Če-inovi a severokórejskému vodcovi Kim Čong-unovi k "úspešnému výsledku" ich stretnutia v hlavnom meste KĽDR. Pompeo tiež privítal Kimovo ubezpečenie, že bude pokračovať v denuklearizácii Kórejského polostrova. "Na základe týchto dôležitých záväzkov sú Spojené štáty pripravené okamžite sa zapojiť do rokovaní o premene vzťahov USA a KĽDR," uviedol šéf americkej diplomacie vo vyhlásení, pričom použil skratku oficiálneho názvu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky.

Po tohtoročnom treťom summite lídrov oboch Kóreí, ktorý sa konal v utorok a v stredu, Kim vyhlásil, že je ochotný demontovať kľúčové jadrové zariadenie Jongbjon a zariadenie na testovanie raketových motorov, ak Spojené štáty podniknú recipročné kroky, v súlade so spoločným vyhlásením USA a KĽDR z historického summitu z 12. júna v Singapure. Pompeo tiež informoval, že v stredu dopoludnia pozval severokórejského ministra zahraničných vecí Ri Jong-hoa na spoločné stretnutie v New Yorku na budúci týždeň. Konalo by sa popri Valnom zhromaždení OSN, kde majú byť obaja vrcholní diplomati podľa plánu prítomní.

Americký minister tiež spomenul, že USA pozvali severokórejských predstaviteľov na stretnutie s novým americkým osobitným zástupcom pre Severnú Kóreu Stephenom Biegunom do rakúskej metropoly Viedeň, a to "pri najbližšej príležitosti". "Toto bude predstavovať začiatok rokovaní o transformácií vzťahov USA s KĽDR prostredníctvom rýchlej denuklearizácie Severnej Kórey, ktorá má byť dokončená do januára 2021, ako sa zaviazal vodca Kim - ako aj o vytvorení trvalého a stáleho mierového režimu na Kórejskom polostrove," napísal Pompeo, ktorého citovala agentúra Jonhap.