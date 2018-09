VIDEO Hurikán Florence udrel plnou silou: Prvé obete!

Pobrežie Severnej Karolíny

Zdroj: TASR/AP/Gray Whitley/Sun Journal, TASR/AP/Tom Copeland

Aktualizujeme

WASHINGTON - Dve obete na životoch si už vyžiadal hurikán Florence, ktorý dnes udrel na východné pobrežie Spojených štátov. Žena a jej dieťa zahynuli po páde stromu na dom v meste Wilmington v Severnej Karolíne. Práve tento štát podľa jeho guvernéra Roya Coopera hurikán "pustoší" a mohol by niektoré obce aj úplne zničiť. Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) uviedlo, že živel by mal ešte počas dneška postupne slabnúť, výrazne by mal potom na sile stratiť cez víkend.