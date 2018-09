Nemecko-ruské vzťahy nie sú napäté: Potvrdil to Sergej Lavrov pri ceste do Berlína

MOSKVA - Napriek názorovým rozdielom medzi Nemeckom a Ruskom je šanca na dosiahnutie porozumenia vo vzájomných vzťahoch. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov to povedal pre tlačovú agentúru DPA pred tým, ako v piatok pricestuje do Berlína, aby s nemeckým kolegom Heikom Maasom oficiálne ukončili nemecko-ruský "rok mestských partnerstiev".

"Vzťahy medzi našimi krajinami by som neoznačil za napäté," oponoval Lavrov v rozhovore zverejnenom vo štvrtok. "Áno, sú tu rozdielne postoje, a tie čo-to komplikujú," pokračoval s tým, že vzájomné prepojenie v hospodárstve, kultúre a dejinách vytvára i tak predpoklad na "dobrú a predvídateľnú budúcnosť".

Lavrov a Maas majú nadchádzajúce stretnutie využiť aj na rozhovor venovaný situácii v Sýrii a iných krízových oblastiach. Ruský minister v rozhovore taktiež zopakoval názor, že Moskva nenesie vinu za súčasné nezhody so Západom. "Nebolo to Rusko, kto podrýval dôveru. Západné krajiny v poslednom štvrťstoročí ďalej sledovali líniu obmedzovania Ruska," vyjadril sa pre DPA.

Lavrov v tejto súvislosti vyzval Európsku úniu, aby nepreberala protiruské sankcie, ktoré určujú Spojené štáty. "Udivuje nás, ako rýchlo sa EÚ vyrovnáva so stratami v miliardovej výške," dodal na margo doterajších sankčných opatrení. EÚ i USA zaviedli ešte v roku 2014 sankcie voči Rusku v súvislosti s jeho zásahmi na Ukrajine. V súčasnosti hrozí Washington protiruskými opatreniami aj v súvislosti s projektom plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2), vedúceho z Ruska do Nemecka cez Baltské more.