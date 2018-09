Žena (42) prežila hororovú haváriu na audine: Keď bola v bezvedomí, prihodilo sa niečo neuveriteľné

Štyridsaťdvaročná Emily vyrazila ráno 12. júla do práce a ešte predtým chcela stihnúť kávu s kamarátkou. Mal to byť prvý deň v novej práci, ale v pamäti sa jej uchová z úplne iného dôvodu. Veľmi dobre si vraj pamätá na to, ako vyrazila na svojej audine po East End Road v meste Cheltenham, kde žije so svojou dcérou a partnerom. "Viem, že som schádzala na cestu A40 pri čerpacej stanici a potom si už pamätám iba náraz a všetko okolo mňa sa veľmi dlho točilo," hovorí. Jej zranenia boli príliš vážne, nedokázala sa ani pohnúť. Podobne bol na tom aj šofér ďalšieho auta.

Pringleová si spomína, že siahla po telefóne a privolala pomoc. Necítila si vtedy polovicu tela. Trvalo takmer hodinu a pol, kým ju hasiči vyrezali z auta vo veľmi vážnom stave. "Bola som v bezvedomí. Snívalo sa mi, že bežím cez pole. Určite som nedýchala a videla som sa zhora," opisuje chvíle, kedy bola vraj mimo svojho tela. Až neskôr sa dozvedela, že nárazová rýchlosť oboch vozidiel bola takmer 200 km/hod.

Zdroj: Facebook/Emily Clark (Pringle)

Skúsená vodička, ktorá jazdí už 25 rokov, skončila na jednotke intenzívnej starostlivosti v Bristole aj s druhým aktérom autonehody. Výsledky jej vyšetrení boli katastrofálne a výpočet zranení naozaj dlhý. Emily utrpela poranenie krčnej tepny, mala natrhnutú slezinu, pečeň a vnútorne krvácala. Zlomila si dve kosti v krku, dva stavce, štyri rebrá, panvu, mala fraktúry na obidvoch nohách a dva dni ležala v kóme. Po sérii operácií, počas ktorých jej lekári vložili do tela kovové tyčky, skrutky a doštičky, teraz dúfa, že sa čo najskôr zotaví a bude fungovať v každodennom živote.

Lekárom vďačí za to, že ju napriek jej ťažkému stavu dokázali opäť postaviť na nohy. "Je mi jasné, že nikdy nebudem behať maratón, ale zostala som tu s mojimi najbližšími a dokážem chodiť," hovorí s pokorou.

Pringleová ráta aj s tým, že niektoré zranenia sa jej budú bolesťou pripomínať až do konca života. O svojej autonehode už napísala knihu a výťažok z predaja chce venovať na podporu leteckých záchranárov a transfúznych staníc.