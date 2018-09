Pierceová na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN: V Idlibe je viac bábätiek ako teroristov

Ako informovala agentúra Reuters, Pierceová na zasadnutí BR OSN venovanom Idlibu tiež upozornila, že v tomto meste "je viac bábätiek ako teroristov". Vyslovila sa tiež za to, aby tí, ktorí sa chystajú rozpútať vojenskú akciu, "dostali čas na rozmyslenie". Idlib, v ktorom podľa odhadov uviazli asi tri milióny ľudí, je poslednou veľkou baštou sýrskej opozície. Sýrske vládne sily a ruské lietadlá začali tento týždeň s náletmi na toto mesto, ktoré sú podľa vojenských analytikov možnou predohrou k veľkej ofenzíve a bitka o Idlib by mohla rozhodnúť sedem rokov trvajúcu občiansku vojnu v Sýrii.

V tomto vojenskom konflikte došlo k zvratu po tom, ako vládnym silám prišli na pomoc Rusko a Irán. Sýrska armáda sa potom postupne zmocňovala území ovládaných dovtedy opozíciou. Idlibu bolo venované aj piatkové rokovania prezidentov Iránu, Ruska a Turecka, ktoré sa konalo v Teheráne. Na schôdzke sa im však nepodarilo dohodnúť na prímerí v Idlibe. Rusko totiž označuje toto mesto za "hniezdo teroristov" -- aj keď OSN i viaceré západné štáty varovali, že útok na Idlib by mohol viesť k humanitárnej katastrofe.

Ruský veľvyslanec v OSN Vasilij Nebenzia v reakcii na tieto tvrdenia uviedol, že "máme dojem, že naši západní partneri podnecujú hystériu okolo Idlibu a snažia sa (takto) akýmkoľvek spôsobom zabrániť pádu poslednej veľkej bašty teroristov v Sýrii". Vyslanec OSN v Sýrii Staffan de Mistura v piatok v BR OSN upozornil na možné dôsledky ofenzívy v Idlibe a uviedol, že OSN je pripravená pracovať so všetkými stranami konfliktu na dosiahnutí dohody o evakuačných koridoroch, ak by to bolo nutné.

De Mistura zdôraznil, že "ľudia by mali mať možnosť bezpečne odísť na miesto podľa vlastného výberu, ak chcú na čas odísť. Musíme povoliť otvorenie dostatočného počtu chránených trás pre dobrovoľný odchod civilistov, a to ktorýmkoľvek smerom". Veľvyslankyňa USA v OSN Nikki Haleyová vyjadrila presvedčenie, že militantné skupiny v Idlibe by mohli byť efektívne neutralizované bez toho, aby došlo k humanitárnej katastrofe.

Povedala tiež, že Spojené štáty neuvažujú o pomoci pri rekonštrukcii pre Sýriu, kým neuvidia "konkrétne výsledky skutočného politického procesu, ktorý ukončí vojnu a poskytne sýrskemu ľudu slobodu." Dodala, že Sýrii by do dosiahnutia tohto stavu nemal pomáhať ani nikto iný, lebo "to by bolo absurdné". Ruský veľvyslanec Nebenzia v reakcii na to uviedol, že toto riešenie je "neprijateľné". Veľkú časť provincie Idlib, do ktorej sa stiahli najodhodlanejší povstalci z celej Sýrie, kontroluje aliancia radikálnych islamistických skupín Haját Tahrír aš-Šám.