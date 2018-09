Jaroslaw Kaczynski neprestáva udivovať: S Poľskom má fantastické plány

VARŠAVA - Líder poľskej konzervatívnej vládnej strany Právo a Spravodlivosť, ktorej rozhodnutia vyvolali viaceré spory s lídrami Európskej únie (EÚ), sa v nedeľu vyjadril, že chce, aby krajina ostala v únii, aby sa mohla "v každom ohľade" vyrovnať západoeurópskych krajinám. Jaroslaw Kaczynski to povedal pri príležitosti začiatku kampane pred októbrovými regionálnymi voľbami, ktorými chce strana upevniť svoju moc v krajine.

"Poliaci chcú byť v Európskej únii, pretože to je najkratšia cesta ako na európsku úroveň zvýšiť príjmy a tiež životnú úroveň," skonštatoval. Členstvo v únii, kam Poľsko patrí od roku 2004, podľa neho krajine prospieva po ekonomickej stránke a cieľom jeho strany je, aby "to bolo v Poľsku do 15 až 20 rokov rovnaké, ako na západ od našich hraníc, v každom ohľade".

Zdroj: SITA/AP Photo/Alik Keplicz

Bývalý poľský prezident Lech Walesa, ktorý získal za prácu v prospech demokracie Nobelovu cenu mieru, sa, naopak, v nedeľu na protivládnom stretnutí vyjadril, že vláda Práva a Spravodlivosti je "nešťastie", ktoré poškodzuje záujmy Poľska, a musí skončiť. Poliaci by podľa neho mali starostlivo sledovať voľby a hlasovať, aby "získali naspäť slobodné a demokratické Poľsko", v ktorom budú súdna, legislatívna a výkonná moc rozdelené.