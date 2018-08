Frontman americkej hardrockovej skupiny sa hnevá na Trumpa: Prestaň používať moje piesne

Po tom, ako v utorok na Trumpovom podujatí v štáte Západná Virgínia odznela pieseň skupiny Livin' on the Edge, Tylerov advokát poslal v stredu prezidentovi list. V ňom sa uvádza, že používaním skladby Livin' on the Edge prezident "nepravdivo naznačuje", že Tyler "opäť podporuje jeho (Trumpovu) kampaň a/alebo jeho prezidentský úrad".

Tyler v stredu na sociálnej sieti Twitter napísal, že mu nejde o politiku, ale nikomu nedovolí, aby používal jeho skladby bez jeho súhlasu. Nie je to po prvý raz, čo Tyler žiadal Trumpa, aby piesne skupiny Aerosmith nepoužíval bez jej súhlasu. V súvislosti s tým spevák poslal niekoľko listov počas prezidentskej kampane v roku 2015.