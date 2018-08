FOTO Ministerka sa odviezla rodiť do nemocnice na bicykli: O pár hodín porodila syna

Genterová odišla do nemocnice, aby mohla porodiť svoje dlho očakávané prvé dieťa. Išla pritom na bicykli, pretože do auta sa vraj nezmestila. Včera večer sa už na sociálnej sieti pochválila jej prvým zdravým potomkom. „Naozaj nás teší, že môžeme oznámiť bezpečný príchod nášho syna na svet, váži takmer 4,3 kg,“ napísala politička a poďakovala personálu nemocnice.

Zdroj: Instagram/Julie Genter

Ministerka, ktorá je vášnivou zástankyňou jazdy do zamestnania na bicykli, však nešla za sťažených podmienok začínajúceho pôrodu ako sú sťahy či prasknutia plodovej vody. Do nemocnice v Aucklande v 42. týždni tehotenstva išla preto, aby bol pôrod vyvolaný umelo. Upozornila tiež, že použila elektrický bicykel a že cesta väčšinou viedla z kopca.

Do pôrodnice na bicykli

„Je krásny deň na prechádzku aj na to, aby sme privítali nášho prvého potomka,“ napísala Genterová na svojom Instagrame, príspevok doplnila o fotografie svojej cesty do pôrodnice, pre ktorú zvolila netradičný dopravný prostriedok. Do nemocnice sa vydala na bicykli. „A je to, poprajte nám šťastie,“ odkázala Genterová svojim fanúšikom. „Išli sme s partnerom na bicykli, pretože nebolo dosť miesta v aute, ale pekne mi to zdvihlo náladu,“ dodala.

Nejde o prvý prípad

V novozélandskej vláde ide o pomerne skorý ďalší prípad rodiacej členky kabinetu. V júni novozélandská premiérka Jacinda Ardernová porodila dievčatko. Prípady pracujúcich matiek v politike sa v posledných rokoch množia. V Európskom parlamente napríklad môžu poslankyne brať na hlasovanie aj svoje malé deti. V austrálskom parlamente môžu matky svoje bábätká nerušene dojčiť alebo kŕmiť z fľaše.

Ministerka zo Strany zelených je veľkou zástankyňou nielen ženskej emancipácie ale aj cyklistiky, na bicykli jazdila počas celého tehotenstva. „Myslím, že je dôležité, aby ženy a dievčatá u nás i vo svete videli, že je v poriadku mať dieťa a kariéru, že vek nie je vždy prekážkou tehotenstva. Mám skoro štyridsať a toto je moje prvé dieťa,“ uviedla počas tehotenstva Genterová. Nie je zatiaľ známe, či sa rovnako ako Ardernová vráti do úradu už po šestonedelí, alebo či so svojím potomkom zostane doma dlhšie. V budove novozélandského parlamentu vzniká aj nový detský kútik. Podľa hovorcu chcú, aby bolo prostredie prístupné aj pre zamestnancov s malými deťmi.