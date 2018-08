Vážna dopravná nehoda blízko Londýna: Na diaľnici sa prevrátil autobus, desiatky zranených

Podľa záchranárov je medzi zranenými aj sedem detí. Troch ľudí, ktorí utrpeli vážnejšie zranenia previezli do nemocnice v neďalekom Orpingtone. Dvoch z nich museli z vraku autobusu vyslobodzovať hasiči. Na diaľnici v okolí nehody sa začali tvoriť dlhé kolóny so zdržaním až 1,5 hodiny. Premávka by sa podľa polície mala vrátiť do normálu krátko po polnoci.