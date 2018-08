Ultimáta voči Rusku sú neužitočné: Lavrov sa búri a sankcie odmieta

Stalo sa tak v jeho telefonickom rozhovore so šéfom americkej diplomacie Mikeom Pompeom, o ktorom informovali svetové tlačové agentúry. Americké ministerstvo zahraničných vecí v stredu oznámilo, že USA dospeli k záveru, že na spomínanú otravu Rusko použilo nervovoparalytickú látku novičok, a upozornilo, že v priebehu tohto mesiaca budú preto nasledovať sankcie.

Nemenovaný zdroj z amerického ministerstva zahraničných vecí pre televíziu NBC uviedol, že v prvej vlne by súčasťou sankcií mal byť úplný zákaz vývozu elektronických zariadení a komponentov s dvojakým použitím do Ruska. Zdroj súčasne dodal, že na jeseň by mohlo dôjsť aj k aktivácii druhého balíka sankcií, ktorý môže obsahovať zníženie úrovne diplomatických vzťahov, zákaz letov spoločnosti Aeroflot do Spojených štátov a takmer úplné zastavenie vývozu z USA. Prvé zo sankcií by mali začať platiť "niekedy okolo 22. augusta".

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov už vo štvrtok v Moskve vyhlásil, že tieto avizované reštrikcie sú "absolútne protiprávne a nezodpovedajúce medzinárodnému právu". Peskov zopakoval, že Rusko naďalej rozhodne odmieta všetky obvinenia z možnej účasti ruského štátu na incidente v Salisbury, kde v marci došlo k pokusu o otrávenie Skripaľa a jeho dcéry.

Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí v Moskve Marija Zacharovová formulovala, že kroky Washingtonu predstavujú nový pokus "démonizovať" Rusko. Vyhlásila, že Moskva bude pracovať na odvetných opatreniach, a dodala, že "ultimáta voči Rusku sú neužitočné".

Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov v telefonáte, ktorý inicioval jeho americký rezortný kolega, zdôraznil, že ani Spojené štáty, ani Veľká Británia, ani žiadna iná krajina v období po incidente v Salisbury nepredložili nič, čo by potvrdzovalo oprávnenosť podozrení voči ruskej strane. Lavrov a Pompeo sa podľa komuniké ruského rezortu zahraničných vecí dohodli, že budú pokračovať v dialógu o všetkých otázkach zaujímajúcich obe strany.