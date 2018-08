VIDEO Náhle záplavy vo Francúzsku: Evakuácia 1600 ľudí, úrady vyzývajú na ostražitosť

Záplavami najhoršie zasiahnutý bol department Gard, kde z letného táboriska pri obci Saint-Julien-de-Peyrolas evakuovali 119 detí, z ktorých mnohé pochádzali z Nemecka. Vysokopostavený predstaviteľ tohto departmentu Thierry Dousset povedal pre televíznu stanicu BFM-TV, že v celom Garde evakuovali z piatich kempingov zhruba 750 ľudí.

Podľa BFM-TV je nezvestnou osobou 70-ročný Nemec, ktorý dohliadal na jeden z kempingov a údajne ho v dodávke zmietla záplavová voda. Po mužovi pátrali aj potápači.

Around 1,600 people have been evacuated from a campsite southern France, flowing flash floods. Jolien van Dijk, a resident of Montclus, witnessed the flooding and filmed this video. pic.twitter.com/CWsxSmJz10