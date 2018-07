Neznámy muž z Belgicka sa odpálil na futbalovom ihrisku: Pravdepodobne išlo o samovraždu

VERVIERS - Zatiaľ neznámy muž sa v utorok ráno vyhodil do vzduchu v lokalite Stembert, ktorá je súčasťou mesta Verviers na východe Belgicka. K výbuchu došlo o 08.40 h miestneho času a podľa informácií televíznej stanice RTBF ide pravdepodobne o samovraždu.

Muž, ktorý mal na sebe pás výbušnín, sa odpálil uprostred futbalového ihriska Linaigrettes, ktoré využíva miestny futbalový klub FC Stembert. Totožnosť mŕtveho úrady zatiaľ neurčili, oznámili však, že bol európskeho pôvodu, vo veku 50-60 rokov a v čase výbuchu bol na ihrisku sám, čo potvrdili aj očití svedkovia.

Mestský poslanec a momentálne úradujúci starosta Verviers Hassan Aydin pre médiá naznačil, že úrady nepracujú s teóriou teroristického úroku. "Podľa prvých náznakov sa orientujeme na čin samovraždy," spresnil Aydin a potvrdil, že identifikácia tela stále prebieha. "Výbuch v strede futbalového ihriska je niečo neobvyklé. Ak by chcel urobiť viac škôd, určite by sa odpálil v meste, kde je viac ľudí. Bol to zrejme izolovaný čin," opísal situáciu.

Aydin dodal, že miesto činu bolo uzavreté pre verejnosť. Privolaní špecialisti na odmínovanie, ako aj špeciálne vycvičené policajné psy majú potvrdiť, že v danom priestore sa nenachádzajú ďalšie výbušniny a že išlo o ojedinelý incident.