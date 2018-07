Donald Trump pohrozil Turecku: Plánuje uvaliť sankcie, uviedol aj dôvod

Andrewa Craiga Brunsona z Black Mountain v Severnej Karolíne zadržali po neúspešnom pokuse o prevrat v Turecku v roku 2016 za jeho údajné kontakty s kurdskými rebelmi a tiež so sieťou vedenou exilovým duchovným vodcom Fethullahom Gülenom, ktorého vláda obviňuje z pokusu o prevrat. V stredu ho prepustili z väzenia, kde strávil rok a pol a transportovali ho do domácej väzby, a to v dôsledku zdravotných problémov. Informovala o tom turecká agentúra Anadolu. Trump však uviedol, že s takýmto riešením nie je spokojný a požaduje jeho okamžité prepustenie.

Brunsona v súčasnosti súdia pre obvinenia z napojenia na teroristickú skupinu a tiež zo špionáže. V prípade uznania viny môže dostať 35 rokov za mrežami. Pastor obvinenia odmieta. Muža si zastal aj americký viceprezident Mike Pence. "Je to nevinný muž a neexistujú žiadne dôkazy o jeho vine," vyjadril sa vo štvrtok. Hovorca tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana varoval USA, aby "prehodnotili a prijali konštruktívne stanoviská pred tým, ako ešte viac poškodia svoje vlastné záujmy a vzťahy s Tureckom".