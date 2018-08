Erdogan má v pláne navštíviť Berlín: Nemeckí Kurdi na to majú svoj názor, chystajú protest

BERLÍN - Nemeckí Kurdi chcú pri jednom zo symbolov Berlína - Brandenburskej bráne - uskutočniť demonštráciu proti plánovanej návšteve nedávno znovuzvoleného tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Ten má do nemeckej metropoly zavítať niekedy koncom septembra, píše agentúra DPA.

Zástupca predsedu nemeckých Kurdov Mehmet Tanriverdi uviedol, že nesúhlasia "s rozvinutím červeného koberca (v Berlíne) pre Erdogana". Podľa neho sa Kurdi zmobilizujú celoštátne, aby sa tým zvýšila ich účasť. Plánujú osloviť aj ďalšie organizácie a predstaviteľov politických strán v nemeckom parlamente.

Tanriverdi verí, že protestu by sa mohlo zúčastniť 10.000-20.000 ľudí s tým, že "pôjde o hromadné podujatie". Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier pozval Erdogana do Berlína v júni krátko po jeho znovuzvolení. Podľa DPA však nie je jasné, či pôjde o štátnu návštevu so všetkými sprievodnými náležitosťami. Nebol ešte zverejnený ani pevný dátum tejto návštevy.

Tanriverdi uviedol, že Kurdi budú pri Brandenburskej bráne požadovať prepustenie politických väzňov v Turecku, protestovať proti porušovaniu ľudských práv v tejto krajine a operáciám tureckej armády voči kurdským polovojenským jednotkám známym ako Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG) v severnej Sýrii.

Kurdi tvoria 15-20 percent obyvateľstva Turecka. To, ako sa k nim správa štát, nazývajú systémovou diskrimináciou - a často ju odsudzujú. Mimo zákona postavenú Stranu kurdských pracujúcich (PKK) považuje nielen Turecko, ale aj Európska únia a Spojené štáty za teroristickú organizáciu.