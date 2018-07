Prípadné stretnutie Rúháního s Trumpom: Toto sú naše podmienky, odkazuje Irán

Hamíd Abútálebí, poradca iránskeho prezidenta Hasana Rúháního, napísal vo svojom vyhlásení na sieti Twitter, že Trump by mal najprv odvolať odstúpenie Spojených štátov od zmluvy o iránskom jadrovom programe a zrušiť nové sankcie uvalené na Irán. Išlo o vôbec prvú reakciu Iránu na Trumpovu ponuku, uviedla tlačová agentúra DPA.

"Vrátiť sa k jadrovej dohode, skoncovať s nepriateľskými slovami a rešpektovať iránsky ľud," napísal Abútálebí vo svojom tvíte. Trump v pondelok nečakane vyhlásil, že by sa "určite stretol" s iránskym prezidentom Rúháním, ak by s tým druhá strana súhlasila. Podľa vlastných slov by to urobil bez stanovenia akýchkoľvek "predbežných podmienok". Trump uviedol na spoločnej tlačovej konferencii s talianskym premiérom Giuseppem Contem, že verí v prospešnosť takýchto stretnutí. Poukázal pritom na prínos svojich nedávnych schôdzok so severokórejským vodcom Kim Čong-unom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Trump taktiež varoval, že Iránu nesmie byť nikdy dovolené vlastniť jadrové zbrane. Agentúra AP pripomína, že americký prezident sa v minulých týždňoch zameral na iránsku hrozbu a došlo aj k vzájomnej slovnej prestrelke medzi Washingtonom a Teheránom. V jej pozadí je jednostranné odstúpenie Spojených štátov od kľúčovej jadrovej dohody s Iránom z roku 2015, o ktorom Trump rozhodol v máji tohto roka.