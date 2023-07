Prekliate letovisko Slovákov?! V Bibione došlo k ďalšej tragédii: 7-ročné dievčatko pohrýzla vretenica

(Zdroj: TASR)

Jed robí z krvi zrazeninu

Dievčatko bolo v Taliansku na dovolenke s matkou a ďalšími príbuznými, ktorí v Bibione trávili krátku dovolenku. Upozornil na to taliansky web Corriere Adriatico. K nešťastnej udalosti došlo v pondelok podvečer. Dievčatko sa v tom čase hralo na prašnej ceste blízko kríkového porastu. Príbuzní dievčatka zrazu začuli veľký krik, pribehli sa pozrieť, čo sa stalo a okamžite zavolali na tiesňovú linku.

Dievčatko bolo v sprievode matky vrtuľníkom prevezené do nemocnice v meste Portogruaro, kde jej bola poskytnutá primeraná starostlivosť. Našťastie je mimo ohrozenia života.

Slovákovi pomôcť nedokázali

Iba pred pár dňami talianske médiá informovali o úmrtí 62-ročného slovenského dovolenkára, ktorý sa s rodinou vybral do obľúbenej dovolenkovej destinácie v talianskom Bibione. Šesťdesiatdvaročný armádny generál vo výslužbe sa na elektrickej kolobežke vydal po cyklotrase, ktorá viedla z vnútrozemia do Bibione, no pri moste na benátskom pobreží došlo k obrovskej tragédii. Náhodný okoloidúci našli najskôr na ceste spadnutú kolobežku a potom si všimli, že pri ceste leží aj muž. Privolaní záchranári mu už pomôcť nedokázali. Lekár potvrdil poranenie hlavy, ktoré si muž spôsobil pri páde.