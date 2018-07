Vynaliezavosť Američanov nepozná hraníc: Originálny spôsob protestu voči Trumpovi

Na Sochu slobody vyliezla žena, Zdroj: SITA/PIX11 via AP

NEW YORK - Na podstavec Sochy slobody v New Yorku vyliezla v stredu večer žena, ktorá chcela takýmto spôsobom protestovať proti imigračnej politike administratívy Donalda Trumpa. Žene, ktorú pre agentúru Associated Press policajný zdroj pod podmienkou anonymity identifikoval ako Therese Okoumou, sa podarilo vyšplhať až do výšky zhruba 30 metrov nad zemou.