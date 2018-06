Cestujúcich v pražskom vlaku dohrýzli ploštice: Železnice čelia škandálu, paraziti boli v lôžkach

PRAHA - Český národný dopravca, České dráhy, čelí obrovskému škandálu. Vlakoví sprievodcovia v ležadlových vozňoch medzinárodnej linky, ktorá smerovala z Prahy do Budapešti, objavili ploštice. Zasiahnuté vozne boli okamžite odstavené. Deratizácia sa týkala aj ďalších 25 vozňov. Na České dráhy sa začali obracať prví cestujúci, ktorých ploštice pohrýzli.

Národná železničná spoločnosť Českej republiky musela z dôvodu výskytu ploštíc v ležadlových vozňoch medzinárodnej linky z Prahy do Budapešti vykonať rozsiahlu deratizáciu. Zasiahnuté vozne boli okamžite odstavené. Preventívna dezinfekcia bola vykonaná aj v ďalších 25 vozňoch.

Zdroj: Getty Images

„Vozne boli okamžite odstavené, rozobrané vrátane klimatizácie, elektroinštalácie a kúrenia. Po dôkladnej dezinsekcii boli vozne zhruba mesiac odstavené, aby sme mali istotu, že boli zlikvidované všetky vývojové štádiá ploštíc,“ povedal pre denník riaditeľ kvality firmy JLV, ktorá prevádzkuje lôžkové vozne, Jan Kratěna.

Vozne po dezinfekcii boli vypravené do Poľska

„Výskyt ploštíc vo vozňoch bol. Všetky sme okamžite odstavili a garantujem vám, že dnes nejazdí ani jediný, v ktorom by ploštice boli. Kontrolujeme každú štrbinu, každú dosku, každú podložku. Aby sme neprišli o zazmluvnené výkony, jednáme aj o zapožičaní vozňov. Vozne po dezinfekcii sme už trikrát vypravili do Poľska a všetko je v poriadku,“ prezradil to vysoko postavený zamestnanec železničnej spoločnosti, ktorý nechcel uviesť meno z dôvodu zákazu poskytovať médiám akékoľvek informácie.

Informoval o tom v piatok 29. júna český denník MF DNES, ktorý uviedol, že České dráhy čelili podobnému problému i v minulosti. Pripomenul, že pred siedmymi rokmi zamorili ploštice vozne medzinárodnej linky, ktorá smerovala do Poľska.