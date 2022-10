Nasadenie kukláčov v Pente je plné nejasností: Dokumenty ukazujú na falošný dôvod

BRATISLAVA - Zamestnanci Penty v bratislavskom Digital Parku zažili 1. decembra 2020 šok. Do priestorov nabehlo vyše 50 zbrojených príslušníkov špecializovaného policajného útvaru Lynx Commando. Razia súvisela s obvinením spolumajiteľa Penty Jaroslava Haščáka, ktorý údajne zaplatil 200-tisíc eur za vynesenie nahrávok spravodajskej operácie Gorila z tajnej služby.

Nedávno zverejnená nahrávka prokurátora špeciálnej prokuratúry Ondreja Repu ukazuje, že pri nasadení kukláčov v Pente bol obídený jeden z dôležitých stupňov viacstupňového schvaľovania, píše týždenník Plus7dní. Tým bol vtedajší riaditeľ NAKA Branislav Zurian, ktorý tvrdí, že o tom nevedel. Nasadeniu totiž predchádza písomná žiadosť, ktorú podpisuje nadriadený vyšetrovateľa, v tomto prípade riaditeľ NAKA a keď všetci súhlasia, dopíše sa to na tlačivo žiadosti.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SITA/Polícia SR

Zurian podpisoval povolenie spätne

Podľa vyšetrovateľky Gorily Martiny Babacsovej povolenie na nasadenie prebehlo v súlade s predpismi a bývalý šéf NAKA Zurianin, ako aj vtedajší policajný prezident Peter Kovařík povolenie podpísali 30. novembra 2020.

Naopak, Zurian hovorí niečo iné. "O nasadení prísušníkov útvaru osobitného určenia som dopredu nevedel. O akcii som sa dozvedel až po jej začatí z telefonátu od vtedajšieho policajného prezidenta a z médií. Žiadosť o ich nasadenie som preto určite nemohol podpisovať v pondelok 30. novembra. Podpísal som ju spätne - deň po zákroku, v stredu 2. decembra 2020," tvrdí.

Podľa bývalého vedúceho Lynx Commanda Štefana Hamrana, ktorý je v súčasnosti policajným prezidentom, sú tvrdenia Zurianina nepravdivé, no podľa týždenníka neponúkol na to žiadne argumenty.

Galéria fotiek (5) Štefan Hamran

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Nasadenie kukláčov sprevádzajú nejasnosti

Ako sa uvádza v najnovšom vydaní týždenníka, v žiadosti o nasadenie komanda je tiež uvedená nesprávna spisová značka a nesprávna kvalifikácia skutku, pre ktoré boli ozbrojenci nasadení. Podľa žiadosti malo ísť o vyšetrovanie násilného trestného činu vydierania, no Haščáka v skutočnosti stíhali pre korupciu. Nezrovnalostí malo byť viac. Žiadosť nie je napísaná na hlavičkovom papieri špecializovaného tímu Gorila a sú na nej kontaktné údaje na iného vyšetrovateľa než na vedúcu tímu Gorila Babacsovú. Inšpekcia to uzavrela ako chybu v písaní, no naďalej preveruje trestné oznámenie Penty pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, ktoré podali pred jeden a pol rokom.

Ako týždenník píše, nikto jasne nevysvetlil ani to, prečo bolo nasadených tak veľa ozbrojencov. Polícia tvrdila, že mali obavy z ozbrojeného odporu. „Takéto indície mali byť spísané formou úradného záznamu, ktorý nikdy nebol predložený,“ uviedol Haščákov advokát Martin Škubla.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Štát sa Haščákovi ospravedlnil

Najvyšší súd aj generálny prokurátor neskôr obvinenia označili za nepodložené a nezákonné a štát sa Haščákovi ospravedlnil. Ministerstvo spravodlivosti podľa Haščákovho právneho zástupcu Petra Kubinu dospelo k záveru, že jeho obvinenie, zadržanie a vzatie do väzby bolo nezákonné a bolo tak nezákonným zásahom do jeho základných ľudských práv. Ako priblížil, ospravedlnenie za SR poskytol Haščákovi rezort spravodlivosti ešte pod vedením ministerky Márie Kolíkovej (SaS) a podpísal ho 8. septembra štátny tajomník Ondrej Dostál.

Haščák ešte v januári avizoval, že bude za nezákonné obvinenie a následné väzobné stíhanie žiadať od štátu ospravedlnenie alebo náhradu škody. Generálna prokuratúra SR mu zrušila koncom augusta 2021 obvinenie v súvislosti s kauzou Gorila.