ROZHOVOR s premiérom Petrom Pellegrinim: Nikto na Slovensku nie je chránenou zverou

BRATISLAVA - Premiér Peter Pellegrini sa v rozhovore vyjadril k niekoľkým témam. To, či bude Robert Kaliňák súčasťou nového Smeru bude známe až po personálnom sneme Smeru, ktorý bude po voľbách. Čo sa týka káuz politikov Smeru, nikto podľa premiéra nie je na Slovensku chránenou zverou. Špekulácie o koalícii so stranou Mariana Kotlebu ĽSNS odmietol.

Rozhovor bol realizovaný prostredníctvom e-mailu.

Ako by ste zhodnotili tento rok vo funkcii premiéra?

Keď som nastupoval do funkcie predsedu vlády, dal som si tri priority. Objasnenie vraždy novinára a jeho priateľky, napraviť pošramotené renomé SR a vytvoriť vnútropolitickú stabilitu potrebnú na prácu vlády na prijímanie sociálnych opatrení v prospech ľudí. Dnes vidíme, že sa nám to podarilo. Vrahovia stoja pred spravodlivým súdom.

Čo sa týka upevňovania zahraničného renomé Slovenskej republiky, počas uplynulého roka som rokoval v Bielom dome s Donaldom Trumpom a v Kremli s Vladimírom Putinom, stretol som sa čínskym premiérom, absolvoval oficiálne stretnutie s generálnym tajomníkom OSN a na konci roka som mal inšpiratívne prijatie u Svätého Otca vo Vatikáne. Slovensko je rešpektovanou krajinou a môžeme byť na to hrdí. Čo sa týka budovania sociálneho štátu, prijali sme celý rad sociálnych opatrení, ktoré ľuďom nechávajú v peňaženkách viac financií a pomáhajú všetkým sociálnym skupinám. Pomáhame seniorom, mladým rodinám, osamelým rodičom, sociálne odkázaným, ako aj zamestnancom a nezamestnaným.

Čo považujete za najväčší úspech, ktorý sa vám podaril v predchádzajúcich mesiacoch?

Ako predseda vlády napĺňam sociálny program strany SMER – SD. Budovanie sociálneho štátu je našou prioritou počas našej 20 ročnej existencie. Počas uplynulého roka sme prijali sociálne opatrenia, ktoré na začiatku tohto kalendárneho roka pocítili ľudia vo svojich peňaženkách. A o to nám ide. Aby sa ich život zlepšoval. Je skvelou správou, že sme od januára zvýšili rodičovský príspevok pracujúcim rodičom (pred materskou) až o historických 150 eur a nepracujúcim o 50 eur, čo znamená na 370 eur, respektíve na 270 eur. Okrem toho matkám i otcom po novom pomôže v omnoho väčšej miere štát s problémami s výživným v prípadoch, ak si druhý nezodpovedný rodič neplní svoje povinnosti.

Po príspevkoch na obedy sme zaviedli aj 100 eurový štartovací balíček pre žiakov prvých tried. Popri našich úspechoch s politikou zamestnanosti kladieme dôraz aj na udržateľnú a dôstojnú prácu. Odkedy sme pri moci, kontinuálne a výrazne zvyšujeme minimálnu mzdu. V roku 2020 je už na úrovni 580 eur a od roku 2021 sme presadili automatický a apolitický model, podľa ktorého bude „minimálka“ určená ako 60 % priemernej mzdy spred 2 rokov. Nezabudli sme ani na dlhodobo podhodnotené platy štátnych a verejných zamestnancov, navýšili sme im platy o 10 % v roku 2019 a od tohto roka o ďalších 10 %. Nesmieme však zabúdať ani na našich rodičov a starých rodičov, ktorí si často už nemajú ako prilepšiť vlastným pričinením. Zachovali sme pre nich výhodný valorizačný model a vianočný príspevok sme zvýšili na dvojnásobok, takže v decembri 2019 sa dotkol takmer 1,3 milióna dôchodcov, keďže sa zvýšila horná hranica nároku na vianočné na 658,50 eura.

Čo naopak považujete za najväčšie zlyhanie vlády pod vaším vedením?

Dlhodobo vyzývam na upokojenie spoločenskej situácie na Slovensku. Slovensko sa posunie vpred iba vtedy, ak prestaneme medzi sebou bojovať a začneme sa vzájomne počúvať. Skúsenosti z minulosti, či už išlo o vznik republiky, SNP, vstup do EÚ a Schengenu sú inšpiratívnym príkladom. Bez politického konsenzu na základných otázkach štátu sa nepohneme ďalej. Vnútorne rozdelená spoločnosť znamená postupnú stagnáciu a úpadok. A to si neželám. Viem, čo Slovensko do budúcnosti potrebuje.

Stali ste sa lídrom kandidátky Smeru, no v kuloároch sa hovorilo, že medzi Vami a šéfom strany Robertom Ficom boli rozbroje. Je to tak? Aká atmosféra momentálne vládne v Smere?

Našou ambíciou je dosiahnuť dobrý výsledok vo voľbách, ktorý umožní pokračovať v budovaní sociálneho štátu. Slovensku ponúkame stabilitu, skúsenosť a odbornosť a silný sociálny program. Zároveň im ponúkame aj zodpovednú zmenu. Svet okolo nás sa mení, Slovensko sa mení, a je nutné, aby na tieto zmeny reagovala aj strana zodpovednou programovou a personálnou zmenou. Záleží nám na tom, aby úspešný príbeh Slovenska pokračoval a nenahradila ho politická naivita, improvizácia a neschopnosť riešiť sociálne problémy ľudí. Slovensko si nezaslúži rozhašterenosť a nestabilitu, ktorú ponúka opozícia, riešiaca iba ministerské kreslá a posty. To je nezodpovedná a nebezpečná zmena pre Slovensko.

Stali ste sa tzv. novou tvárou Smeru a predstavujete zodpovednú zmenu. V čom má nastať tá zmena?

Ako som už povedal. Slovenská republika od svojho vzniku píše úspešný príbeh. Uvedomujem si, že to každý na Slovensku nemusí cítiť rovnako, ale faktom je, že patríme dnes medzi top 40 najšťastnejších krajín sveta, patríme medzi top 10 skokanov za minulý rok, top 21 krajín z pohľadu sociálnej solidarity a sme súčasťou zoskupenia 36 najvyspelejších ekonomík sveta pod značkou OECD. Máme 12. najnižší verejný dlh spomedzi EU 28, nepatríme medzi hriešnikov.

Aj napriek horúcej diskusii v parlamente a po zhluku poslaneckých návrhov sme udržali deficit na úrovni plánovaného 0.49 %, a áno aj napriek dodatočným úpravám. Sme 23. najbezpečnejšou krajinou na svete podľa 2019 Global Peace Index, našťastie sme nezažili žiaden teroristický útok. Aj napriek ochladeniu ekonomiky máme stále nezamestnanosť pod úrovňou 5 percent a nezamestnanosť prestala byť problémom. Tí, ktorí chcú, prácu si nájdu. Rovnako tak máme stále nižšiu nezamestnanosť ako priemer krajín EÚ a eurozóny. Čo ma však najviac teší, je, že kontinuálne znižujeme nezamestnanosť mladých ľudí , kde náš trh práce je lepší, ako má Francúzsko, Španielsko či Taliansko.

Zodpovedná zmena nie je len slogan či kampaň, je to obsah a štýl politiky, ktorú chcem presadzovať. Mení sa svet okolo nás. Mení sa krajina, ľudia a mení sa aj strana, ktorej som podpredsedom. Zodpovedná zmena sa opiera predovšetkým o zmenu myslenia, postaveného na odbornosti, politickej stabilite, predvídateľnosti rozhodnutí, na dátach a faktoch a ich reálnej vykonateľnosti. Ide o zodpovedné dosahovanie výsledkov pre ľudí. Budovanie politického konsenzu na zásadných politických otázkach štátu. Budovanie sociálneho štátu a približovanie životnej úrovne k vyspelým sociálne orientovaným ekonomikám. Chceme zjednotené Slovensko, odmietame delenie na starých a nových, na dobrých a zlých. Iba zjednotená krajina sa v histórii posunula vpred.

Robert Kaliňák odstúpil z postu ministra vnútra, neskôr sa vzdal aj poslaneckého mandátu a sám povedal, že sa chystá do politického dôchodku. Napriek tomu bol na sneme Smeru. Bude súčasťou „nového Smeru“ alebo tam bol len symbolicky?

Treba si uvedomiť, že personálny snem bude až po voľbách a ten napovie, aké bude vedenie strany na ďalšie obdobie.

Minulý rok NAKA obvinila Roberta Fica, predtým Martin Glváč odstúpil kvôli komunikácii s Marianom Kočnerom, Monika Jankovská odstúpila z postu štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti... Smer čelil viacerým kauzám, nemyslíte si, že vám to ako strane vo voľbách uškodí?

Robím zodpovedné politické rozhodnutia. Svojimi konkrétnymi personálnymi iniciatívami som prispel k tomu, že polícia dnes koná, má konkrétne výsledky v duchu padni komu padni. Nikto nie je „chránenou zverou“. Rovnako z mojej iniciatívy bol prijatý návrh zákona, ktorý umožňuje vysporiadať sa so sudcami, prokurátormi, ktorí sa spreneverili svoju povolaniu. Hráme o dôveru verejnosti, o dôveru k štátu, pretože na naše zlyhania čakajú v kúte extrémisti volajúci po režime tvrdej ruky.

Začal sa najočakávanejší proces v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Jeden z obžalovaných Zoltán Andruskó hovoril o tom, že Marian Kočner mal styky aj s niektorými poslancami Smeru. Spomínal Martina Glváča, Jána Počiatka, Roberta Kaliňáka, ale aj Roberta Fica. Čo si o tom myslíte?

Pre mňa je podstatné, že objednávateľ, ako aj vykonávatelia vraždy stoja pred súdom a budú potrestaní. Padni komu padni a nech sa prešetrí všetko. Pán Glváč už na kandidátke strany nie je, opozíciu však vedú lídri, ktorí sa s Kočnerom stretávali a dohadovali. Od Sulíka a Matoviča čakám vyvodenie politickej zodpovednosti. Namiesto toho útočia a urážajú stranu SMER a všetkých jej 15 000 členov.

Vedeli ste o tom, že Kočner mal kontakty s poslancami Smeru?

Pán Kočner je produktom slovenskej politickej scény. Mal čulé kontakty s pravicovými politikmi, rád sa prezentoval na mediálnych spoločenských večierkoch a dnes hovoriť, že ho poznali len poslanci Smeru, je značne zúžené vnímanie.

Strana ĽSNS Mariana Kotlebu podľa prieskumov čoraz viac silnie. Momentálne je druhou najsilnejšou stranou. Takmer všetky strany však odmietli spoluprácu. Zdá sa však, že Kotleba bude veľkým hráčom. Viete si predstaviť koalíciu s Marianom Kotlebom?

Strana Smer – SD stojí na troch zásadných pilieroch. Antifašistickom, prointegračnom a sociálnom. Moja vláda pripravuje vyčlenenie peňazí na obnovu pamätníkov z čias 2. svetovej vojny, uctili sme si výročie SNP, navštevujem všetky pamätné podujatia, a preto odmietam mediálne špekulácie o spolupráci s kotlebovcami. Považujem to za politický marketing opozície, pretože sa snaží na tejto vlne mobilizovať svojich voličov.

Sú nejaké ďalšie politické strany, ktoré viete z povolebnej spolupráce s určitosťou vylúčiť?

Sústreďujeme sa na vyhratie parlamentných volieb. Ponúkame program zodpovednej zmeny. Ponúkame seniorom trinásty dôchodok, mladým rodinám trinásty rodinný príspevok a chceme posilniť slovenské zdravotníctvo o mladých lekárov. Nemôžeme byť výchovnou farmou mladých lekárov pre bohaté západné ekonomiky. Ľudia rozhodnú, komu dajú svoj hlas. Počkajme si.

Pred časom ste v jednej z diskusií uviedli, že si viete predstaviť aj vládu s Andrejom Kiskom. Predsedu parlamentu, ktorí vás často kritizuje, to evidentne vyviedlo z miery. Šéf Smeru Robert Fico má však s Kiskom dlhodobý spor. Nevyčítal vám takéto vyjadrenie?

Rozhodnú voliči. My máme svoju víziu budovania sociálneho štátu. Z nej nikdy neustúpime. A o nej budeme rokovať s prípadnými partnermi, ktorí vzídu z volieb.

Prezidentka Čaputová v minulosti uviedla, že v prípade nerozhodnej situácie bude zvažovať aj predčasné voľby alebo úradnícku vládu. Rozprávali ste sa s prezidentkou o možnej situácii po voľbách?

Predbiehame. Rešpektujme hlas voličov. Rozdajú karty a našou povinnosťou bude ich vôľu naplniť. Nebudem hrať smiešne hry opozície, s kým áno a s kým nebudeme spolupracovať. Obávam sa však, že ďalšie predčasné voľby by boli vodou na mlyn extrémistov. A neviem, či si to pravica dostatočne uvedomuje.

Pripustili by ste možnosť úradníckej vlády?

Nepodľahnime špekuláciám. Našou ambíciou je presadiť program zodpovednej zmeny a o jeho podporu sa uchádzam u voličov. Rešpektujme ich vôľu a hlas.