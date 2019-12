Príšerné FOTO faux pas na summite NATO: Čaputovú v kráľovskom paláci takmer vymazali z histórie

Prezidentka sa objavila na spoločnej fotografii lídrov NATO, no zatienil ju jeden z premiérov

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

LONDÝN - Vec, ktorá by sa profesionálnym fotografom rozhodne nemala stávať, no aj tak sa udiala. Naša prezidentka sa včera zúčastnila summitu lídrov krajín organizácie NATO, kam patrí aj Slovensko. Prezidentka prišla, aby reprezentovala Slovensko, pričom sa všetci lídri spoločne odfotili a tu nastal problém. Na fotografii je prezidentka síce prítomná, no je nepekne zatienená.