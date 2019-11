MIMORIADNA SPRÁVA Martin Glváč končí: S Kočnerom ma zoznámil Boris Kollár, Smer ho chce odvolať

Glváč sa vzdal funkcie dnes poobede na sociálnej sieti. „Záleží mi na tom, aby SMER-SD v budúcoročných voľbách zvíťazil a aj preto som sa rozhodol dnes vzdať funkcie podpredsedu NR SR,“ napísal v dlhom statuse na FB Glváč. Okrem toho očakáva, že odstúpi Béla Bugár, ktorý sa s Kočnerom takisto stretol.

Glváč chce odvolať Borisa Kollára: On ma zoznámil s Kočnerom

Glváč je pripravený vzdať sa aj členstva vo výbore pre kontrolu Vojenského spravodajstva. „Ak z kontrolných a bezpečnostných výborov odídu poslanci, ktorí mali kontakty s Mariánom Kočnerom,“ uviedol. Dodal, že by mali z verejného života aj z politiky odísť všetci, ktorí mali s Kočnerom kontakty. „Verím, že rovnaký meter ako v mojom prípade, opozícia uplatní aj na svojich predstaviteľov. Pripravíme preto návrh na odvolanie Borisa Kollára z funkcie predsedu Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a očakávame, že opoziční poslanci ho tiež podporia,“ uviedol Glváč.

„Bol to práve on kto ma s Kočnerom zoznámil, on riešil s Kočnerom biznis na Donovaloch, chodievali spolu na plesy a na koncerty. Alebo tieto kontakty sú slušné, v poriadku a neprekážajú im? Ja osobne nepoznám v politike osobu, ktorá by mala intenzívnejšie kontakty s Kočnerom ako on,“ povedal.

Odstúpiť mal už skôr

Líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý bol iniciátorom Glváčovho odvolávania, už predtým na sociálnej sieti napísal, že sa Glváč dnes vzdá.

Glváč mal svoje rozhodnutie oznámiť pred sviatkami po neúspešnom trojminútovom odvolávaní. Na tlačovku došiel krátko pred piatou minulý týždeň v stredu. Po boku Roberta Fica, ktorý ho bránil. „Ako predseda strany Smer-SD, ktorý ťahá túto stranu už 20 rokov, mám povinnosť stáť pri mojich ľuďoch v dobrom aj zlom,“ uviedol na úvod Fico. Opäť zaútočil na lídrov opozície, exprezidenta Andreja Kisku i novinárov. Pri prvom odvolávaní ho koalícia podržala, pri druhom to tak byť nemuselo.

Šéf Mosta-Híd Béla Bugár uviedol, že ďalšie odvolávanie podporí. Potvrdil to aj po stretnutí s Glváčom. Predseda tretej koaličnej strany SNS Andrej Danko naopak uviedol, že rozhodnutie o Glváčovi musí prijať strana Smer. Premiér Peter Pellgrini dlhšie kritizoval, že Glváč je stále podpredsedom parlamentu, no bližšie to nekomentoval.

Tlak na Glváča

Glváč čelí tlaku na odstúpenie od 21. októbra. Podpredseda parlamentu si v Threeme údajne s Marianom Kočnerom dohadoval biznis s pozemkami na Čiernej Vode a rozoberal, ako sa má rekonštruovať vláda po odchode Roberta Fica z postu premiéra. Komunikácia medzi nimi cez Threemu mala podľa Denníka N prebiehať minimálne od 17. októbra 2017 do 5. mája 2018 a vymeniť si spolu mali najmenej 49 správ. Opozícia sa prvýkrát pokúsila odvolať Glváča z funkcie 29. októbra. Parlament však neschválil program mimoriadnej schôdze.

Dôvodom odvolávania však boli správy z aplikácie Viber. Ďalšiu údajnú komunikáciu medzi dvoma spomínanými mužmi z rokov 2014 až 2016 cez aplikáciu Viber zverejnil Igor Matovič. Glváč tvrdil, že ho zverejnená komunikácia nijako nediskvalifikuje ani nepoukazuje na žiadne porušenie zákona či zneužívanie postavenia verejného činiteľa. S Marianom Kočnerom sa vraj nestretol od roku 2012 a Matovičovi hrozil trestným oznámením. Marian Kočner aktuálne čelí obžalobe v prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka.