MIMORIADNY ONLINE Fico bránil Glváča, ten prekvapujúco neodstúpil: VIDEO Útok na opozíciu

BRATISLAVA - Opozícia sa na dnešnej mimoriadnej schôdzi parlamentu, ktorá sa začína o 15:00, pokúsi odvolať Martina Glváča (Smer-SD) z funkcie podpredsedu Národnej rady SR. Ešte pred mimoriadnou schôdzou zasadne koaličná rada, na ktorej by mal Smer-SD informovať o svojom stanovisku.

16:58 - Robert Fico ukončil tlačovú konferenciu.

16:56 - Glváč trvá na tom, že sa s Kočnerom naposledy stretol v januári 2012.

16:54 - "Ktokoľvek mohol túto komunikáciu vyrobiť, manipulovať ňou," povedal Glváč v kontexte zverejnenej Threemy.

16:52 - "Chcem poďakovať koaličným partnerom, že sa zachovali tak, ako deklarovali," uzavrel Glváč.

16:50 - "Ak údajná komunikácia je používaná len na členov strany Smer a pri frekvencii kontaktov už len čakáme, čo príde. Chcem podotknúť, že ma zarazilo kto takýto návrh na moje odvolanie podpísal. Boli to ľudia jemu blízki - pán Matovič, ktorý s ním spolu v objekte daňových podvodov zotrval niekoľko hodín, je to Boris Kollár, pani Krištufková, pán Budaj, v skratke je to mnoho ľudí. Rozhodnem sa v krátkom čase a budem konať tak, aby som nepoškodil stranu Smer," povedal Glváč na margo svojho odchodu.

16:48 - Slovo si zobral Glváč. "Obžalovaného Mariana Kočnera poznám viac ako 20 rokov. Platí moje stanovisko, že sa nebude vyjadrovať až do vyjadrenia OČTK v rámci komunikácie. Susedov si však nevyberáte a nijako sa k tomu nemôžete voči tomu vyhraniť," povedal Glváč.

16:47 - "Budem stáť pri akomkoľvek rozhodnutí, aké Martin Glváč urobí," priznal Fico po boku Glváča.

16:46 - Fico hovorí o Threeme ako o neoverenej komunikácii. "Budem s vami súhlasiť, ak nebudete presadzovať selektívnu zodpovednosť," zopakoval svoje poobedňajšie stanovisko Fico.

16:44 - "Ako predseda strany Smer mám povinnosť stáť pri mojich ľuďoch v dobrom aj v zlom," hovorí Fico.

16:41 - Pred novinárov predstúpil Fico s Glváčom.

16:30 - Člen SNS Anton Hrnko nevidí dôvod na odvolávanie Glváča. „Tento pán už niečo vysvetlil? Vyjadril sa k svojej údajnej 6-hodinovej komunikácii s Marianom Kočnerom?" reagoval Hrnko na margo medializovaného rozhovoru Matoviča s Kočnerom.

15:45 - Matovič zároveň očakáva, že v nasledujúcich minútach Glváč zvolá tlačovú konferenciu, na ktorej oznámi svoje odstúpenie. "Použije pritom pravdepodobne osvedčený návod o tom, ako súčasný stav ohrozuje jeho rodinu, manželku a iných príslušníkov rodiny," myslí si Matovič.

15:40 - "V Smere nech si robia čo chcú. Je jedno akú funkciu v ňom bude Glváč zastávať, ale nemôže pôsobiť vo funkcii podpredsedu parlamentu. Vyzývam ho, aby odstúpil," vyhlásila Nicholsonová.

15:39 - Slovo si zobrala bývalá kolegyňa Martina Glváča Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá tiež pôsobila na poste podpredsedníčky parlamentu. "Smer je vnútorne rozpoltený. Dokazuje to aj hlasovanie ktoré práve prebehlo," uviedla Nicholsonová.

15:38 - "Martin Glváč je len špičkou ľadovca. Rovnakých Glváčov je v Smere viac. Glváč musí ísť z hrušky dole. Je to dokázateľný sluha mafie," pokračuje Matovič.

15:36 - Matovič v úvode kritizuje Bélu Bugára. "Podobných hrdinov sme tu už mali v minulosti," hovorí Matovič na margo Milana Mazureka či Stanislava Mizíka zo strany ĽSNS.

15:35 - Opozícia reaguje na dnešné zablokovanie schôdze.​

15:29 - Situáciu po neschválení programu schôdze okomentovala aj poslankyňa Veronika Remišová. "Odvolanie či odstúpenie Martina Glváča už dnes nestačí. Je potrebné mimoriadne dôsledne preveriť aj jeho komunikáciu s Kočnerovou volavkou Zsuzsovou, jeho pôsobenie na pozícií ministra obrany, ako napr. pri jeho bezpečnostnej previerke postupoval v minulosti Národný bezpečnostný úrad, či mal od tajnej služby a polície informácie o prípadných toxických väzbách a ako s nimi naložil," píše Remišová na sociálnej sieti.

15:25 - Podľa hovorcu Smeru Jána Mažgúta sa má Glváč k celej situácii vyjadriť po pol štvrtej popoludní.

15:12 - Opoziční politici ohlásili tlačovú konferenciu na 15:30, na ktorej budú reagovať na zablokovanie schôdze.

Schôdza ohľadom odvolávania Martina Glváča sa skončila predčasne

15:03 - Program nebol schválený. Béla Bugár ukončil mimoriadnu schôdzu.

15:02 - Národná rada je schopná sa uznášať. Prítomných je 134 poslancov.

15:01 - Začala sa 52. schôdza.

14:52 - Podpredseda parlamentu Martin Klus oznámil začiatok mimoriadnej schôdze o 15:00.

Dôvodom Glváčovho odvolávania je jeho údajná komunikácia s Marianom Kočnerom cez aplikácie Threema a Viber. Glváč si v Threeme údajne s Kočnerom dohadoval biznis s pozemkami na Čiernej Vode a rozoberal, ako sa má rekonštruovať vláda po odchode Roberta Fica z postu premiéra. Opoziční poslanci odovzdali podpisy potrebné na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu v piatok.

Glváč sa mal podľa Threemy s Kočnerom dohadovať aj o biznisoch na Čiernej Vode

Komunikáciu potvrdil

Podpredseda parlamentu Glváč sa dnes pred centrálou Smeru vyjadril, že ku komunikácii poskytne popoludní vyjadrenie. "Určite sa dnes stretneme na nejakom brífingu alebo dostanete stanovisko, pravdepodobne sa stretneme v popoludňajších hodinách," povedal Glváč. Zároveň priznal, že s Kočnerom komunikoval, no veci majú podľa neho iný kontext. "Nie tak ako sa to uvádza v správach. Mnoho z nich je vytrhnutých, prekrútených, niektoré tam chýbajú," povedal Glváč, ktorý napriek tomu, že súd uznal prepisy z Threemy ako relevantný dôkazový materiál, ju nepovažuje za toxickú.

Do centrály Smeru sa dnes začali schádzať všetci členovia strany. Podľa našich informácií ide o mimoriadny snem ohľadom Martina Glváča a nejde teda o rozšírené predsedníctvo. Diskusie o Glváčovom odchode potvrdil pred centrálou na Súmračnej ulici aj premiér Peter Pellegrini. "Čím skôr si to vydiskutujeme, tým lepšie," uvádza Pellegrini.

Zároveň povedal, že v strane ešte nie sú rozhodnutí či sa situácia vyvinie tak, že Glváč by mohol stratiť mandát poslanca. Nepriamo tiež naznačil, že Glváč by mal vyvodiť osobitnú zodpovednosť a odstúpiť. Verdikt o Glváčovej budúcnosti sa tak pravdepodobne dozvieme po rokovaní najsilnejšej vládnej strany, kde sa postupne schádzajú takmer všetci straníci vrátane ministrov Ľubice Laššákovej či Jána Richtera.

Jarjabek hovorí, že mimoriadna schôdza bude

Dušan Jarjabek potvrdil, že schôdza o tretej hodine poobede bude. O Glváčovi sa ale straníci vraj dlho nerozprávali. "O pánovi Glváčovi padla jedna veta. Išlo o pracovné stretnutie," uviedol Jarjabek.

Richard Raši už vie, ako sa rozhodol Glváč, no novinárom to ešte neprezradil. "Dohodli sme sa, že svoj postoj k celej tejto situácii vám povie osobne on," potvrdil Raši a dodal, že jeho rozhodnutie je pripravený akceptovať.

Na Súmračnú prišiel aj exstarosta bratislavskej Rače Ján Zvonár

Glváč čelí tlaku na odstúpenie od minulého pondelka (21. októbra). Komunikácia medzi podpredsedom parlamentu a obžalovaným podnikateľom Marianom Kočner cez Threemu mala podľa Denníka N prebiehať minimálne od 17. októbra 2017 do 5. mája 2018 a vymeniť si spolu mali najmenej 49 správ. Ďalšiu údajnú komunikáciu medzi Glváčom a Kočnerom z rokov 2014 až 2016 cez aplikáciu Viber zverejnil líder opozičného hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič.

Fico hovorí, že prebiehal snem strany

Šéf Smeru sa pred centrálou objavil až o niekoľko minút neskôr. "Mali sme snem dôležitý snem strany," uviedol Robert Fico. Na otázky o podpredsedovi parlamentu Glváčovi však neodpovedal.

Prišla aj Beňová, Flašík či Raši

Na stretnutie na Súmračnej prišla aj dlhoročná europoslankyňa za Smer Monika Beňová. "Nemám z toho radosť," odpovedala Beňová na otázku ako vníma medializovanú komunikáciu Martina Glváča s Marianom Kočnerom.

Richard Raši, ktorý na centrálu Smeru prišiel tiež, sa priznal, že sa mu správy z Threemy čítajú ťažko. "Myslím, že teraz by sme sa mali sústrediť na kampaň. Martin Glváč raz aj spomenul, že by už na kandidátku Smeru nešiel," uviedol Glváč.

Podľa našich informácií by sa mala po stretnutí straníkov o druhej hodine poobede uskutočniť tlačová konferencia, na ktorej by sa k predmetnej situácii okolo Martina Glváča mali vyjadriť.

Pred centrálou sa dnes objavil aj zakladateľ Smeru Fedor Flašík. Ten pred centrálou novinárom vysvetľoval aj pozadie financovania strany, ktoré sa rozoberá v údajnom spise Gorila.

Skúpy na slovo bol po rokovaní Smeru najmä minister Ján Richter, ktorý uviedol, že nevie, ako sa Glváč rozhodol.

Matovič chce Glváčov koniec ešte pred schôdzou

Líder opozičného OĽaNO požaduje Glváčovu demisiu ešte pred samotným začiatkom schôdze. "Vo fungujúcej demokracii je neúnosné, aby takýto človek po odhalení jeho služieb pre mafiána, bol naďalej vo svojej funkcii či na slobode. My sme však svedkami toho, ako strana SMER miesto toho, aby sa škodnej vo svojich radoch zbavila, vymýšľa rôzne spôsoby, ako to neurobiť," tvrdí Matovič.

Ten zároveň na sociálnej sieti po mítingu na Súmračnej informoval, že Glváč už prišiel s návrhom o odstúpení, a to ešte pred schôdzou. S tým sa ale podľa jeho slov nemal stotožniť predseda Smeru Fico.

Matovič chce odchod Glváča pred schôdzou

"Vyzývame preto stranu Smer, aby stiahla Martina Glváča zo funkcie podpredsedu NR SR ešte pred konaním mimoriadnej schôdze a prestala tak vo svojich radoch kryť ľudí, ktorí verne slúžili mafii," uzavrel líder Obyčajných ľudí.

Svoj názor vyjadril aj predseda liberálov Richard Sulík. „Zverejnené informácie z prepisov komunikácie medzi Martinom Glváčom a z vraždy obžalovaným Marianom Kočnerom potvrdzujú, že podpredseda parlamentu vynášal informácie zo spisov či vybavoval pre Kočnera stretnutia s ľuďmi vo vedení štátnych úradov. Navyše obaja spoločne manipulovali výberové konania a Glváč tiež vedome klamal o ich poslednom stretnutí,“ priblížil Sulík.

SaS si myslí, že Glváč mal už dávno stáť pred orgánmi činnými v trestnom konaní

Glváč to tak nevidí

Glváč tvrdil, že ho zverejnená komunikácia nijak nediskvalifikuje ani nepoukazuje na žiadne porušenie zákona či zneužívanie postavenia verejného činiteľa. S Marianom Kočnerom sa vraj nestretol od roku 2012 a Matovičovi hrozil trestným oznámením. Kočner aktuálne čelí obžalobe v prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka.

Predseda koaličnej strany Most-Híd Béla Bugár v pondelok uviedol, že ak senát Špecializovaného trestného súdu pripustil Threemu ako dôkaz, Glváč by mal z postu odísť. Smer-SD by mal túto situáciu riešiť dnes.