Premiér sa opäť predviedol, tentokrát v koži pilota: FOTO Vyskúšal si ťažký manéver vo vzduchu

BRATISLAVA - Zdá sa, že premiéra Petra Pellegriniho lietadlá naozaj bavia. Rozhodol sa, že si sám vyskúša, aké to je spraviť akrobatický kúsok. Pomáhal mu v tom skúsený pilot. Fotkami sa pochválil na sociálnej sieti.

Premiér má za sebou svoj prvý akrobatický kúsok. Pár dní po Medzinárodných leteckých dňoch SIAF si sám vyskúšal, aké to je byť v koži pilota. Majstrovstvo pilotov tak z jeho strany neostalo len pri obdivovaní.

Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini

Prvý akrobatický kúsok

Pellegrini nie je v lietaní žiaden nováčik. Minulý rok absolvoval pilotný kurz aj svoj prvý samostatný let lietadlom. „Na tomto lietadle som odpilotoval svoj prvý akrobatický kúsok, tzv. looping (premet). Ďakujem pilotovi Tomovi za súčinnosť,“ uviedol teraz na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini

Podľa našich informácií sa na tomto lete dohodol s pilotom práve počas leteckých dní SIAF. Premiérovi lietadlá naozaj učarovali. Predtým už lietal, no okrem akrobatických kúskov je toto jeho premiéra aj na tomto type lietadla.

Máme byť na čo hrdí

Pellegrini sa zúčastnil na slávnostnom otvorení a v tomto podujatí vidí aj motiváciu pre mladých ľudí, ktorí rozmýšľajú o svojej budúcnosti. Tou by mohla byť služba v armáde.

Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini

„Máme byť na čo hrdí. Vždy využijem možnosť, keď mi je dovolené, nasadnúť do všetkých tých leteckých prostriedkov a vidieť, ako to vyzerá z pohľadu pilota. Tentoraz sa sústredím na pluk špeciálneho určenia, pretože už disponuje modernými špeciálnymi vozidlami a novou technikou. Rád sa pozriem na to, ako boli využité prostriedky, ktoré sme tento rok použili na nákup novej bojovej techniky,“ konštatoval premiér.