Kresák by exprezidentom, ktorých zvolia do parlamentu, pozastavil výhody

BRATISLAVA - Bývalí prezidenti, ktorí by sa po skončení mandátu stali poslancami Národnej rady (NR) SR či nastúpili do inej ústavnej funkcie, by dočasne mohli prísť o svoje výhody, na ktoré majú nárok po odchode z prezidentského paláca. Takúto zmenu chce iniciovať poslanec NR SR za Most-Híd Peter Kresák.

Na problematiku s výhodami bývalých prezidentov upozornil na sociálnej sieti. Poukázal na príklad Andreja Kisku, ktorý po skončení prezidentského mandátu ohlásil založenie politickej strany či ambíciu stať sa slovenským premiérom. Spomína aj prezidentku Zuzanu Čaputovú. "V roku 2014 a v roku 2019 zvolili občania Slovenskej republiky do funkcie prezidenta/prezidentky mladé osobnosti, u ktorých je predpoklad, že aj po ukončení tejto svojej ústavnej funkcie, môžu mať záujem vstúpiť do aktívnej politiky a uchádzať sa o niektorú ďalšiu ústavnú funkciu," uviedol Kresák.

Dodáva, že neexistuje prekážka, ktorá by v tom exprezidentom bránila. Môže to však podľa neho viesť k problémom. Právny poriadok treba preto podľa Kresáka pripraviť aj na situáciu, v ktorej by sa bývalý prezident stal napríklad poslancom Národnej rady, členom vlády, sudcom Ústavného súdu, predsedom Súdnej rady, predsedom alebo podpredsedom Najvyššieho kontrolného úradu či generálnym prokurátorom.

"Vzhľadom na skutočnosť, že neexistujú relevantné dôvody, ktoré by bránili bývalým prezidentom/prezidentkám uchádzať sa, a v prípade získania dostatočnej podpory, aj získať niektorú nižšiu ústavnú funkciu, bude zrejme potrebné jednoznačne precizovať, že výkon a výhody spojené s aktuálnou (aj nižšou) ústavnou funkciou má mať prednosť pred výhodami plynúcimi z postavenia prezidenta po skončení výkonu jeho funkcie a tieto dve veci nie je možné spájať," doplnil Kresák.

Poslanec pripomína, že podľa zákona patrí prezidentovi SR doživotne plat vo výške platu poslanca či doživotné oslovovanie „pán prezident“/“pani prezidentka“ aj doživotné pridelenie vozidla s vodičom.

"Ak by bol napríklad bývalý prezident zvolený za poslanca NR SR, mal by sa ako jediný poslanec počas výkonu tejto funkcie oslovovať pán prezident/pani prezidentka alebo pán poslanec/pani poslankyňa ako všetci ostatní členovia poslaneckého zboru a mal by teda mať výnimočné postavenie oproti iným poslancom?" pýta sa Kresák.

Zamýšľa sa aj nad tým, či by takto exprezident mal mať právo na dvojnásobný poslanecký plat z verejných zdrojov či k dispozícii vozidlo s vodičom a popri poslaneckej kancelárii aj prezidentskú kanceláriu, čo je všetko financované z verejných zdrojov. Situáciu by chcel Kresák riešiť zmenou zákona.