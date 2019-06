ROZHOVOR Zakladateľ OĽaNO Fecko: Ľudí, ktorí k nám budú chcieť vstúpiť, si budeme viac “šacovať”

BRATISLAVA – Stál pri vzniku strany Obyčajní ľudia a v ich farbách je už tretie volebné obdobie poslancom Národnej rady. Ponuky odísť do iných strán v minulosti mal, no o tom, že by ich aj využil, nikdy neuvažoval. Zakladateľ vraj predsa neodchádza. Pripomína však, že každý je nahraditeľný, vrátane Veroniky Remišovej, ktorá svoj zámer opustiť ich rady oznámila definitívne tento týždeň. O tom, či je odchodom z poslaneckého klubu nateraz už koniec, aký podiel má na tomto stave Igor Matovič a kam sa chce strana uberať sa Glob.sk rozprával s poslancom a jedným zo štyroch dlhoročných členov OĽaNO MARTINOM FECKOM (56).