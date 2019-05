Veľké spájanie pravice? Politológ hodnotí: Ťažká úloha pre Kisku, jeho strana je ako slepé črevo

BRATISLAVA – Zdá sa, že téma spájania sa je stále na stole. Progresívne Slovensko a strana SPOLU opäť vyzvali Andrej Kisku, aby sa ich strany spojili a vytvorili predvolebnú koalíciu. Podľa dosluhujúceho prezidenta by sa mali spájať všetky demokratické sily. Spoločne musia zabojovať o každého voliča, no to, akým spôsobom sa spoja, je téma na ďalšiu diskusiu. Podľa politológa by mala predvolebná koalícia stačiť. PS a SPOLU ukázali v eurovoľbách svoju silu. Kisku preto čaká ťažká úloha.

Lídri strán Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia vyzvali dosluhujúceho prezidenta Andreja Kisku, aby obnovili rokovania o možnom spájaní sa do predvolebnej koalície. Podľa Kisku by sa mali spájať všetci. Podľa politológa Radoslava Štefančíka by predvolebná koalícia mala stačiť a nie je nutné, aby sa strany zlúčili.

Chceme, aby sa Kiska stal súčasťou rokovaní

Lídri Michal Truban a Miroslav Beblavý poďakovali za volebný výsledok v eurovoľbách. Zo stretnutí s ľuďmi v kampani cítili dopyt po spájaní síl a vyzvali Andreja Kisku na obnovenie rokovaní, aby našli model budúcej spolupráce do parlamentných volieb. Obaja pripisujú víťazný výsledok najmä schopnosti spolupráce, ktorú počas ciest po Slovensku ľudia najviac oceňovali. Obaja lídri vyzvali prezidenta Andreja Kisku, aby obnovili spoločné rokovania o spolupráci.

„Ľudia vnímali pozitívne hlavne to, že sme sa spojili v mene vyššieho cieľa. Verím, že to podobne vnímajú aj vznikajúce politické projekty, najmä strana Andreja Kisku. Slovensko sa potrebuje posunúť dopredu, a to sa nestane, pokiaľ nebudeme spolupracovať. Radi by sme preto zopakovali ponuku, ktorá už odznela - chceme, aby sa Andrej Kiska stal súčasťou rokovaní o predvolebnej koalícii do parlamentných volieb,“ povedali.

Predvolebná koalícia by mala stačiť

„Myslím, že s osudom Slovenska netreba hazardovať,“ povedal Beblavý. Ani pred budúcoročnými voľbami do parlamentu podľa jeho slov netreba riskovať, aby sa proeurópske a prodemokratické hlasy "rozbili". „Pridaj sa k nám a spolupracuj s nami, si vítaný,“ odkázali Kiskovi zástupcovia mimoparlamentného hnutia a strany.

Predvolebná koalícia by podľa politológa Radoslava Štefančíka určite stačila. „Aj keď si niekedy človek položí otázku, prečo vlastne existujú osobitne PS a Spolu, ak zatiaľ všetko robia spolu. Kiska prichádza po funuse, ak však okrem svojej ponúkne aj iné, zaujímavé tváre, predstaviteľov PS a Spolu ešte môže z toho zabolieť hlava. Po európskych voľbách však vieme povedať, že Kiskova strana bude ako apendix. Budeme ho síce mať, ale dokážeme si život predstaviť aj bez neho,“ povedal pre Topky.

Musíme sa spájať a zabojovať o hlas každého voliča

Potrebujeme sa spájať, spolupracovať a musíme zabojovať o hlas každého voliča. Vyhlásil to Kiska. Reagoval tak na výzvu PS a SPOLU. Kiska, ktorý zakladá vlastnú politickú stranu, však tvrdí, že spojiť by sa nemali len tri politické subjekty. Všetci tí, ktorí sú presvedčení o potrebe zmeniť vládu a prevziať moc, sa podľa Kisku musia spojiť. „Nielen PS, Spolu a Kiska, ale potrebujeme sa spájať s OĽaNO, SaS i KDH. Všetky tieto demokratické strany sa musia spájať, a to nielen deklaratívne,“ tvrdí.

Lídri strán uvažujúci o spoločnej koalícii by si podľa Kisku nemali posielať "malé jedovaté šípy", ale musia začať spolupracovať. „Musíme zabojovať o hlas každého voliča. To spájanie je o demokratických stranách Slovenska, ktoré chcú zmeniť krajinu v prospech ľudí, a mal by si to uvedomiť každý jeden líder strany,“ podotkol Kiska. Akou formou majú strany medzi sebou spolupracovať, je podľa jeho slov téma na ďalšiu diskusiu.

Spájanie viacerých strán je iracionálne

Podľa Štefančíka je síce spájanie nielen s PS a SPOLU, ale aj s ostatnými stranami síce reálne, ale iracionálne. „Spojenie politických strán s určitými preferenciami zároveň pri voľbách neznamená ich absolútny súčet. Spájanie sa oplatí vtedy, ak strane hrozí, že sa jej nepodarí prekročiť päťpercentné kvórum. Pohľadom na európske voľby takýto scenár hrozí len Matovičovmu patologickému subjektu a Maďarom, ale iné strany môžu zatiaľ ostať pokojné.“

Je možné, že by sa mohli vytvoriť aj viaceré koalície. „Jednu tu už máme, PS a Spolu. Je možné, že dve, tri konzervatívne orientované strany pochopia, že spolupráca by im prospela, ale na veľkú koalíciu tu dnes nevidím priestor. Ona by sa totiž po voľbách tak či tak rozpadla, tak ako sa po niekoľkých dňoch svojho času rozpadla SDK,“ zhodnotil Štefančík.

Pri veľkých stranách však nevidí až taký priestor na spájanie, ako pri tých malých. „Bolo by na škodu, keby v národnom parlamente chýbal hlas maďarského voliča. Keďže Most-Híd je v procese úpadku kvôli koalícii so Smerom a SNS, SMK by malo poškuľovať po partnerovi z prostredia slovenských strán. Svojho času im dal ponuku Matovič, myslím, že s ním by to šlo.“

OĽaNO je otvorene rokovaniam

Hnutie OĽANO považuje akékoľvek spájanie len a len za prospešné, a preto opakovane ponúka spoluprácu aj menším stranám, kde by potenciálne hrozil prepad hlasov ich voličov. „Opakovane hovoríme o nutnosti vytvorenia novodobej SDK, ktorá zabezpečí, aby sa spojili tí, ktorým na očiste Slovenska úprimne záleží,“ uviedol líder hnutia Igor Matovič.

„V posledných parlamentných voľbách sme podali partnerskú ruku hnutiu NOVA Daniela Lipšica a hnutiu ZMENA ZDOLA Jána Budaja. Podarilo sa nám tiež vytvoriť silnú alianciu strán v župných voľbách, ktorých výsledkom bola dramatická porážka Smeru. Rovnako sme k spájaniu vyzývali aj v prezidentských voľbách a nakoniec, napriek pochybnostiam, k nemu aj došlo,“ dodal.

Vynucovanie spájania sa je kontraproduktívne, uviedla SaS

Z pohľadu voliča, ktorý túži po zmene pomerov na Slovensku, je podstatné to, aby z dnešných demokratických opozičných síl vznikla funkčná vláda, ktorá vydrží minimálne dve volebné obdobia. Uviedla to v stanovisku strana SaS. „To je totiž nevyhnutný čas na to, aby sa v našej spoločnosti postavili pevné základy pre spravodlivosť a udržateľný hospodársky rast. Vynucovanie spájania sa, ktorého sme dnes svedkami, je kontraproduktívne.“

Podľa strany totiž zasieva nevraživosť medzi politikov demokratického tábora i medzi občanov. „Ak dnešné opozičné strany pod mediálnym tlakom dajú prednosť spájaniu sa bez ohľadu na hodnotovú a programovú zhodu, zadusia už v zárodku súťaž programov. Tú potrebujeme, aby sme pre zložité problémy v spoločnosti našli tie najlepšie riešenia,“ napísali.

Koalícia PS/Spolu vznikla, lebo pochopili realitu

Koalícia PS/Spolu nevznikla pôvodne na základe silnej programovej zhody, ale na základe pochopenia vtedajšej reality, že samostatne sa žiadna zo strán nedostane do parlamentu. „Na túto prostú pravdu by nemali lídri tejto koalície zabudnúť, keď demonštratívne cez médiá volajú k sebe Andreja Kisku, ktorý ešte nepredstavil ani svoj program a ani svoj tím,“ myslia si predstavitelia strany.

„SaS dlhodobo spolupracuje so stranou OKS. Táto spolupráca sa osvedčila a máme záujem pokračovať v nej aj v budúcnosti. Ak sa na politickej scéne vyskytne ďalší subjekt, ktorý je nám programovo a hodnotovo blízky a zároveň má potenciál osloviť špecifickú vzorku voličov, sme otvorení o spolupráci s ním reálne hovoriť,“ uviedli.

Reakcia SaS je pochopiteľná

Strana SaS je pripravená byť súčasťou pozitívnej zmeny po najbližších parlamentných voľbách. „Sme spoľahlivou pravicovou a proeurópskou alternatívou. Zároveň sme garantom obnovenia spravodlivosti a toho, že štát nebudú riadiť oligarchovia. Poslanci SaS v každodenných zápasoch s vládnou koalíciu dokazujú, že majú jasný program i srdce na správnom mieste,“ dodali.

Reakcia SaS je podľa politológa pochopiteľná. „Vychádza zo slovenskej reality, ktorá hovorí, že spájanie strán ešte automaticky neznamená nárast preferencií. Liberáli sú preferenčne stále nad hranicou zvoliteľnosti, v straníckom systéme sú relevantným hráčom, nemusia sa zatiaľ obávať o svoju existenciu, takže nie je dôvod, aby sľubovali spájanie sa so subjektom, ktorého konečnú podobu zatiaľ možno nepozná ani jej budúci šéf,“ uviedol Štefančík na reakciu SaS.

Súčasná vláda je už porazená

Súčasná vláda je už podľa politológa porazená. „Tam už nie je o čom uvažovať. Otázne ale je, či Fico nepresvedčí Kollára a Kotlebu, aby spolu s Dankom devastáciu tejto krajiny predsa len nepredĺžili o jedno volebné obdobie. Predsa len, aj Radoslav Procházka sa kedysi štylizoval do roly gazdu, záchrancu Slovenska a hneď, ako sa dalo, ohol chrbát a vydláždil smerákom cestu do vlády,“ povedal Štefančík.

Okrem iného sa strany často sporia aj o to, kto komu ukradne hlasy. Podľa politológa si budú preberať voličov podľa ich mentálneho nastavania. „T. j. extrémisti ľavicovým a národným populistom, Kiska bude ťahať od Beblavého a Trubana, Záborská so Škripekom Matovičovi a KDH, maďarské hlasy sa prerozdelia medzi SMK, Most a novú stranu od Simona. A to ešte posledné slovo nepovedal Štefan Harabin, ktorý bude lákať voličov tak od Smeru, SNS, ako aj ĽSNS. V tomto období tak môžeme na isto povedať len jednu vec, a síce, ešte nie je vôbec nič isté,“ dodal.