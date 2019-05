Heger: Zistenia NKÚ by si mala vypočuť celá koalícia, sú alarmujúce

Eduard Heger

BRATISLAVA - Zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) pri kontrolách hospodárenia verejnej správy za minulý rok by si malo vypočuť čo najviac poslancov a mali by sa zisteniami riadiť všetky útvary, ktoré spravujú krajinu. Myslí si to opozičný poslanec Eduard Heger (OĽaNO). Tieto slová adresoval poloprázdnej rokovacej sále.