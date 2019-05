Slovensko si pripomína pamiatku Štefánika: Podľa politikov potrebujeme takúto osobnosť aj dnes

BRATISLAVA – Slovenská republika má obrovské šťastie, že sa môžeme oprieť o odkaz Milana Rastislava Štefánika. Ide o odkaz milovať svoju vlasť, vedieť pre ušľachtilé ciele a prospech svojho národa získať spojencov, ale aj myslieť a konať pre dobro vlasti, ale i pre celé ľudstvo. V sobotu to na celonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia smrti M. R. Štefánika na Bradle povedal prezident SR Andrej Kiska.

Kiska pripomenul, že Štefánik žil krásny život a prežíval večnosť v sekundách. Poznamenal, že pred 100 rokmi sa generál rozlúčil nielen s rodnými Košariskami, národom, ale aj s československou vlasťou. "Novou republikou, ktorú len krátko predtým pomohol zakresliť na povojnovú mapu sveta. Tu, na Bradle, ešte väčšmi než kdekoľvek inde, pristupujeme s úctou a pokorou k osobe, ktorá v našich dejinách tak výrazne vyčnieva," poznamenal prezident.

Štefánik podľa Kisku ostane medzi Slovákmi vždy zapísaný ako oddaný vlastenec. Ako doplnil, svoje vlastenectvo dokázal skĺbiť so službou pre kľúčových spojencov. Poukázal na to, že sa stretol aj s mnohými významnými politickými osobnosťami. "Mal mimoriadne široký rozhľad. Vynikol ako vedec, astronóm, meteorológ, odborník bezdrôtovej telegrafie či cestovateľ," dodal Kiska.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Prezident poukázal aj na to, že Štefánik pochádzal z nábožensky založenej rodiny. "Okrem toho bol aj bojovník, pilot, organizátor, veliteľ légií. Bol síce chorľavý, ale mal v sebe oheň a vášeň. Napriek krehkému zdraviu mal nezlomnú vôľu a nepoznal výraz nedá sa," pripomenul Kiska. Upriamil pozornosť aj na to, že Štefánik vedel presviedčať pre svoju pravdu aj tých druhých.

Kiska vo svojom prejave zopakoval citát Štefánika, ktorý je podľa neho aktuálny aj v súčasnosti. "Tí, ktorí si myslia, že slobodu pre nich vybojujú iní, si ju ani nezaslúžia. Ja ho budem parafrázovať a poviem, že všetci tí, ktorí chcú lepšie Slovensko a nechcú pomôcť a priložiť ruku k dielu, si ho možno ani nezaslúžia," uzavrel Kiska.

Podľa Danka je Štefánik otcom česko-slovenskej štátnosti.

Milana Rastislava Štefánika, otca česko-slovenskej štátnosti, by mrzela spoločenská klíma, ktorá panuje na Slovensku. "Sme natoľko sebeckí, že zabúdame na odkazy našich velikánov," vyhlásil na celonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia smrti M. R. Štefánika na Bradle predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS). Pripomenul, že pri príležitosti tragického úmrtia je dôležité pochopiť a napĺňať Štefánikov odkaz.

Predseda parlamentu poznamenal, že nepozná inú osobnosť, po ktorej by bolo pomenovaných toľko ulíc a námestí. "Jeho meno Štefánika hrdo nesie aj Akadémia ozbrojených síl a medzinárodné letisko v Bratislave. Na prvý pohľad by sa zdalo, že o ňom vieme už všetko. Nie je to pravda. Ešte mnohé treba objaviť a doplniť mozaiku jeho života," povedal. Pripomenul, že generál Štefánik bol zároveň aj veľkým vlastencom.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Štefánik bol podľa Danka aj významný európsky diplomat a politik začiatku 20. storočia. "Jeho činy sú inšpirujúce aj pre súčasné generácie Slovákov. Milan Rastislav ma oslovuje pre svoju lásku k vlasti, ktorú dokázal naplniť veľkými činmi," doplnil Danko s tým, že obdivuje aj jeho cieľavedomosť, odvahu a odhodlanie biť sa za správnu vec aj napriek veľkým prekážkam.

Podľa predsedu parlamentu Štefánik nepracoval pre národ pre slávu a uznanie. "Žil prácou a svoje zdravie a nakoniec aj svoj život obetoval službe pre svoj ľud," povedal Danko. Ako doplnil, Štefánik je otcom česko-slovenskej štátnosti, z ktorej neskôr prirodzeným vývojom vznikla samostatná SR.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Danko počas svojho prejavu vyzval ľudí, aby navrátili do nášho spolužitia slušnosť a vzájomnú úctu. "Zlo, proti ktorému treba bojovať, je strach a hlúposť. Slovensko je nádherné a žijú v ňom šikovní a dobrosrdeční ľudia. Uchráňme ho pred stratou identity. Nepodporujme v našom národe prehnaný individualizmus a sebeckosť. Nepodliehajme závisti a chorobnej chamtivosti," dodal predseda parlamentu s tým, že nie je čas na hádky a vzájomnú nevraživosť.

Podľa Pellegriniho Slovensko naliehavo potrebuje inšpirácie Štefánika

Slovensko naliehavo potrebuje inšpirácie Milanom Rastislavom Štefánikom. Malo by hľadať pevnú vôľu a chuť pasovať sa s problémami. "Potrebujeme Štefánikovo odhodlanie pracovať pre Slovensko aj napriek tomu, že nás možno osud zavial na úplne iné cesty,” povedal na celonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia smrti M. R. Štefánika na Bradle predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD).

Štefánik je podľa premiéra inšpiratívny pre slovenskú budúcnosť svojou vôľou. Na jeho bojoch s podlomeným zdravím a opakujúcimi sa neúspechmi považuje za najdôležitejšie, že ich nikdy nevzdal. "Po každom páde sa znova a znova postavil a neúnavne bojoval ďalej. Jeho vôľa víťazila nad slabosťami," zdôraznil Pellegrini, ktorý pripomenul Štefánikovo motto "Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem!".

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Napriek pestrému životu, vedeckým, vojenským a iným aktivitám Štefánik podľa premiéra nikdy nezabudol na Slovensko. "Nepýtal sa, čo môže jeho vlasť urobiť preňho, ale čo môže urobiť on v prospech národa,” poznamenal Pellegrini s tým, že Štefánik vybojoval svoj boj napriek tomu, že ho začínal v období, keď sa jeho neskorší výsledok zdal byť vzhľadom na medzinárodné pomery nepredstaviteľný. "Okamih, kedy sa mal po návrate z Talianska dotknúť rodnej hrudy, mal byť jednou z najkrajších chvíľ v jeho živote. Žiaľ, pre celé Slovensko, bola to aj jeho chvíľa posledná."

Poukázal na to, že Štefánikova láska k národu sa skĺbila s rozumom a úctou k faktom. Vďaka tomu vedel, že na vymanenie sa spod uhorskej nadvlády je potrebná spoločná cesta s českým národom, ako aj to, že Slovensko sa musí usilovať hľadať vo svete silných a demokratických spojencov a spolupracovať s nimi na udržaní mieru a pokojného života.

Pellegrini vyjadril názor, že inšpirácie Štefánikom Slovensko naliehavo potrebuje. "Nehľadať dokonalosť, ktorá neexistuje, ale hľadať pevnú vôľu a chuť pasovať sa s problémami. Pretože mnohé z nich, ktoré neraz kvôli krátkodobým sporom nevidíme, začínajú byť mimoriadne naliehavé,” zdôraznil predseda vlády, podľa ktorého potrebujeme aj pochopenie pre to, že miesto Slovenska je v Európe a nikde inde. "Malá, no mimoriadne šikovná krajina sa musí rozvíjať v rámci spoločenstva, s ktorým zdieľa rovnaké hodnoty. Sebavedomo a s rozumom,” uzavrel.