Boj o Ústavný súd sa začal, drsná reakcia Kisku na Ficovu kandidatúru: Rozhodne morálka!

Andrej Kiska

BRATISLAVA - Podľa prezidenta Andreja Kisku neexistuje reálna prekážka, ktorá by bránila, aby zo 40 mien uchádzačov o post sudcu Ústavného súdu SR zvolila Národná rada SR 18 mien, z ktorých by prezident vybral deviatich právnikov, z ktorých by sa tak stali sudcovia Ústavného súdu. Kiska dnes pripomenul parlamentu, že je jeho povinnosťou konať tak, aby košický súd nebol paralyzovaný. Medzi uchádzačmi vidí takých, ktorých by do funkcií s radosťou vymenoval, ale aj takých, ktorých by nevymenoval nikdy.