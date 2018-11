SNS chce, aby NR SR odmietla pristúpiť ku kompaktu o migrácii, Most-Híd podporuje Lajčáka

„Je formálne deklarovaný ako rámcový, právne nezáväzný, na druhej strane pre tie štáty, ktoré sa k nemu zaviažu, obsahuje viac ako sto záväzkov, ktoré by mala krajina plniť, aj keď nie sú právne vymáhateľné,“ povedal Paška. Dodal, že má obavu, že práve Brusel chce cez tento dokument pretláčať „isté formy názorov“ do európskej legislatívy.

Paškovi sa takisto nepáči, že tento dokument, ktorý vypracovávalo Valné zhromaždenie OSN aj pod vedením Miroslava Lajčáka, by sa mohol stať prameňom práva do budúcnosti, najmä v oblasti ľudských práv. „Migranti by sa mohli uchádzať o presunutie kdekoľvek chcú,“ dodal podpredseda národniarov. SNS berie na vedomie informáciu ministerstva zahraničia, že dokument nezasahuje do slovenskej legislatívy. „Rešpektujeme pozíciu ministerstva, ale vnímame to tak, že v rámci regiónu budeme musieť rešpektovať názory susedov a nemali by sme sa veľmi odlišovať od ich pozícií,“ uviedol Paška. Od prípravy dokumentu odstúpili ako prvé Spojené štáty pod vedením Donalda Trumpa, neskôr od toho odstúpilo Maďarsko a Rakúsko, nepristúpi k nemu ani Česko a Poľsko.

Kompakt, ktorý pripravilo Valné zhromaždenie OSN, nie je právne záväzný dokument. Materiál by formálne mali schváliť v decembri v Maroku. Lajčák sa už v minulosti vyjadril, že o dokumente kolujú rôzne mýty, faktom však je, že kompakt o migrantoch v žiadnom prípade nespochybňuje výlučnú zodpovednosť štátov rozhodovať o tom, kto môže prekračovať hranice. Cieľom kompaktu je zabrániť tomu, aby neboli ľudia znevýhodňovaní len preto, že sú cudzinci. „Dnes, podľa oficiálnych údajov, 258 miliónov ľudí na svete sú migranti. Pričom to nie je tak, že všetci chcú ísť do Európy. Tretina tokov je v rámci globálneho juhu, zhruba 80 percent africkej migrácie sa deje iba v rámci afrického kontinentu. Na severe je zase takmer 30 percent migrácie v rámci krajín, ktoré patria do Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu,“ vysvetlil ešte počas svojho pôsobenia v OSN Lajčák. Pripomenul, že aj zástupcovia slovenského priemyslu hovoria, že ak má naša ekonomika rásť, nezaobídeme sa bez pracovnej sily z iných krajín, teda bez migrantov. „Na Slovensku sa migrácia zamieňa so žiadosťami o azyl, ale migrácia, to sú ľudia, ktorí z akýchkoľvek pohnútok - dobrovoľne alebo vynútene - žijú v iných krajinách,“ dodal.

Hoci dokument nie je právne záväzný, USA, Maďarsko, Rakúsko oznámili, že dokument nepodpíšu, podobne sa vyjadrili aj zástupcovia Českej republiky a Poľska. „O obsahu tohto dokumentu existuje veľa mýtov a málo informácií. Každý štát si na základe tohto dokumentu rozhodne, čo prijme do svojho zákonodarstva,“ informoval Lajčák. „V podstate ide o to, aby naši ľudia, ktorí pracujú ako zdravotné sestry v Rakúsku, Írsku, neboli zneužívaní len preto, že sú cudzinci. Všetci sme ľudia, máme rovnaké práva, aby sa s nami dôstojne narábalo. Tiež by nikto nemal dostávať nižšiu mzdu len preto, že je migrant,“ dodal pred časom Lajčák.

MOST-HÍD: V prípade paktu o migrácii podporujú Lajčáka

Postoj strany Most-Híd ku globálnemu paktu o migrácii, ktorý pripravila Organizácia Spojených národov, je jasný a zhoduje sa so stanoviskom ministerstva zahraničných vecí. Informovala o tom hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár. "Tento nezáväzný politický dokument neohrozuje suverenitu Slovenskej republiky a ponúka priestor pre konštruktívnu diskusiu aj na úrovni medzinárodného spoločenstva, aj na Slovensku, aj v rámci koalície. Kým opatrnosť je na mieste, strašenie občanov je nežiaduce. Predmetný pakt OSN by politické strany nemali zneužívať na vytĺkanie lacných politických bodov šírením poplašných správ napríklad o povinných kvótach, ktoré strana Most-Híd jednoznačne odmieta a ktoré dokument OSN ani nemá ambíciu zavádzať," píše Most-Híd v stanovisku s tým, že prijatie spoločného uznesenia v parlamente v tejto chvíli preto nepovažuje za opodstatnené. To navrhla dnes koaličná SNS, ktorá je proti tomuto dokumentu.

To, či dokument Slovensko prijme, nemusí odsúhlasiť ani vláda. K dokumentu sa vyjadril začiatkom týždňa aj premiér Peter Pellegrini. Podľa neho Slovensko svoju pozíciu v otázke migrácie nemení, ale ostro odmieta zneužívanie a bezdôvodné účelové strašenie občanov témou migrácie v rámci kampane ku komunálnym voľbám.

Globálny kompakt o migrantoch je prvý dokument, ktorý sa venuje problematike migrácie. Doterajšie dokumenty sa venujú utečencom.