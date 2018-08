Očistenie polície po vražde Kuciaka sa odkladá: Veľké plánované zmeny skončili krachom!

Vláda zrejme na stredajšom zasadnutí napokon nerokovala o zmene výberu policajného prezidenta. Okolo návrhu z dielne ministerky vnútra Denisy Sakovej je totiž stále ešte veľa diskusie, odborníci s ním nesúhlasia. Pred rokovaním to povedal premiér Peter Pellegrini.

Návrh nie je dobrý

„Javí sa, že okolo návrhu je ešte veľa diskusie, z odborných kruhov zaznievajú hlasy, že tá úprava nie je dobrá,“ uviedol Pellegrini. Vážna odborná diskusia sa podľa jeho slov vedie okolo dĺžky funkčného obdobia policajného prezidenta, návrh počíta so siedmimi rokmi. Naďalej podľa premiéra platí plán, že nového policajného prezidenta budú voliť po novom od januára 2019. Stihnúť sa to dá, keďže parlament ešte bude zasadať do konca roka trikrát.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Koaličné strany sa na odložení dohodli

Zdá sa, že na sitahnutí nárhu sa koaličné strany dohodli jednohlasne. „Rokovanie o návrhu zákona o novej voľbe prezidenta PZ je odročené na základe dohody, ktorá vznikla na Koaličnej rade. Našim cieľom je, aby vláda tento návrh prijala v takej podobe, v akej ju budeme môcť podporiť aj v parlamente,“ uviedla v stanovisku za stranu Most-Híd hovorkyňa Klára Debnár. Aj kancelária Andreja Danka potvrdila, že rokovanie bolo odložené po rokovaní koaličnej rady.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Opozícia návrh nepodporí

Ani opozícii sa návrh nezdá. „Návrh ministerstva vnútra nepomáha zlepšeniu situácie, práve naopak, situáciu v policajnom zbore by zhoršil. Takýto návrh rozhodne nepodporíme,“ uviedla v stanovisku strana Sme Rodina. Podobný názor má aj Ľubomír Galko zo strany SaS. „Návrh je zlý a SaS ho v takomto znení nepodporí. Tento návrh je pripravený tak, aby si súčasná koalícia a špeciálne kriminálna organizácia Smer-SD zabetónovala na 7 rokov svojho poplatného policajného prezidenta a zaručila si tým beztrestnosť,“ uviedol pre Topky Galko.

Výberová komisia musí byť pestrejšia

Hlavná výhrada spočíva podľa neho v tom, že systém odvolávania musí byť nastavený tak, ako systém menovania. „Je neprípustné, aby na vymenovanie Policajného zboru stačila nadpolovičná väčšina vo Výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť (v ktorom má koalícia väčšinu) a na odvolanie už treba súhlas dvoch tretín tohto výboru. To znamená, že v budúcnosti bude mať nová vláda problém nečinného prezidenta Policajného zboru odvolať,“ napísal podpredseda SaS.

„Výberová komisia by mohla byť pestrejšia, dnes má na ňu výrazný vplyv ministerstvo vnútra. Zároveň by som z tejto komisie vylúčil zástupcov odborov, ktorí tam nemajú čo hľadať. Sú ako policajti – odborári pri výbere svojho šéfa v konflikte záujmov. Nahradil by som ich radšej niekým mimo štruktúr Policajného zboru,“ dodal Galko.

Novela zákona o Policajnom zbore počítala s tým, že policajného prezidenta by naďalej vymenúval minister vnútra, ale na základe výberového konania a len s odporúčaním parlamentného brannobezpečnostného výboru. Na vymenovanie policajného prezidenta má byť teda potrebná zhoda výberovej komisie, výboru pre obranu a bezpečnosť a ministra vnútra. Zmeny sa majú dotknúť aj policajnej inšpekcie, vznikne Úrad inšpekčnej služby.

Premiér na rokovaní neočakával turbulentné momenty. „Na koaličnej rade sme si prešli všetky otvorené otázky a nemyslím, že by mali vzniknúť turbulentné momenty," povedal. Ani jeden z koaličných partnerov dnes podľa neho nemá pocit, že by chcel opustiť koalíciu.