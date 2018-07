V Bruseli sa riešila Veľká Británia: Slovensko si neželá tvrdý brexit, vraví Javorčík

Javorčík pripomenul, že 27 členských krajín naplno podporuje hlavného vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera a aj naďalej zastáva jednotný postoj voči brexitu vrátane podpory pre "plán A", čiže dosiahnutie dohody o rozvode s Britániou a následne aj deklarácie o budúcich vzájomných vzťahoch. V opačnom prípade, bez dohody, občania členských krajín EÚ žijúci v Británii a rovnako britskí občania v EÚ pocítia už od 30. marca 2019 dôsledky tvrdého brexitu.

"Keď nebude dohoda, tak Británia bude pre EÚ treťou krajinou a občania EÚ, teda aj Slovenska, budú pre britské orgány občanmi tretích krajín. Budú na nich aplikované pravidlá, ako pre ostatných občanov krajín mimo Únie, čiže menej výhodné, ako majú teraz, alebo aké by mali, keby sa dosiahla dohoda o riadenom odchode z Únie," vysvetlil Javorčík.

Veľvyslanec spresnil, že v prípade dosiahnutia dohody o brexite, ktorej podpis sa očakáva v októbri, najneskôr však v decembri tohto roka, európski občania žijúci v Británii budú mať zachované doterajšie práva na rovnakej úrovni, čiže naďalej budú môcť užívať práva vyplývajúce z občianstva EÚ.

"Ak dohoda nebude, tieto výhody, ako majú teraz, stratia," skonštatoval Javorčík. Pre Slovákov pracujúcich v tom čase v Británii to bude znamenať úpravu pracovných vzťahov, zdravotného poistenia a ďalších náležitostí. "Keď vidíme, čo to obsahuje, ak by nebola dohoda, tak vždy nám vychádza ako výhodnejší scenár dohodnúť sa a mať usporiadaný odchod Británie," opísal Javorčík pozíciu Európskej únie.

EÚ stále pracuje so 'scenárom A'

Európska únia je zatiaľ v pozícii, že rokuje so Spojeným kráľovstvom o jeho usporiadanom vystúpení. To je "plán A", základný scenár, po ktorom by malo nasledovať prijatie deklarácie o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Britániou. Uviedol to v piatok v Bruseli vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti.

Európski diplomati sa v piatok stretli s hlavným vyjednávačom EÚ pre brexit Michelom Barnierom, ktorý im opísal najnovší vývoj v rokovaniach s Londýnom. Javorčík upozornil, že ministri sa primárne zaoberali tým, aký je postoj EÚ na tzv. Bielu knihu, ktorú britská vláda predstavila minulý týždeň a v ktorej naznačila aj predstavy o budúcich vzťahoch s Úniou.

"Tá reakcia je uvážlivá. Na jednej strane vítame, že Británia prišla s takouto predstavou, je to základ pre ďalšie rokovania, ale sú tam aj problémové prvky," skonštatoval Javorčík. Spresnil, že tými problémami sú budúci režim írsko-severoírskej hranice alebo narušenie princípu nedeliteľnosti štyroch základných slobôd EÚ. "Je tam ešte veľa vecí, ktoré si vyžadujú veľa rokovaní, ale čas sa kráti," dodal.

Upozornil, že Briti majú snahu vstúpiť na jednotný trh EÚ iba v oblasti tovarov, odmietajú však voľný pohyb osôb, služieb a kapitálu, čo narúša princíp, že jednotný trh obsahuje všetky štyri slobody. Britský návrh preto EÚ oprávnene vníma ako vyberanie hrozienok z koláča.

Snahou EÚ je mať dohodu o vystúpení už v októbri, najneskôr však do konca tohto roku, aby ju mohli podpísať premiéri a prezidenti na decembrovom summite EÚ. Javorčík pripomenul, že aj Barnierov tím, aj britská strana sú ochotní rokovať aj v auguste, v období dovoleniek, a upozornil, že december bude hraničný termín z hľadiska ratifikačného procesu - dohodu bude musieť potvrdiť Európsky parlament aj parlamenty niektorých členských krajín Únie.

Európska komisia vo štvrtok vydala usmernenie, podľa ktorého sa členské krajiny majú pripravovať aj na scenár, že sa nedosiahne dohoda o brexite a Spojené kráľovstvo bude od 30. marca 2019 pre EÚ treťou krajinou a nebude zavedené ani prechodné 21-mesačné obdobie, ktoré má pre firmy a fyzické osoby zmierniť dopady brexitu.

"Čas sa kráti a je zodpovedné, aby sa aj Británia, aj členské štáty EÚ pripravili na scenár, že dohoda nebude. Aj dnes zaznelo, že členské krajiny o tom uvažujú a pripravujú potrebné analýzy. Aj Slovensko musí počítať s plánom B," skonštatoval veľvyslanec a dodal, že v Bratislave tiež prebiehajú analýzy a identifikácia toho, čo by pre nás znamenal "tvrdý brexit".

Javorčík v tejto súvislosti upozornil, že prípravy na plán B prebiehajú na európskej úrovni, čo sa týka najmä legislatívy, a na národnej úrovni sa musí každá krajina pripraviť na následky tvrdého brexitu na obchod, ale napríklad aj na spoluprácu justičných orgánov a ďalšie záležitosti, ktoré poznačia každodenný život ľudí.

Podľa jeho slov by Slovensko 'rozvodom' bez dohody utrpelo menej ako Belgicko či Holandsko, ktoré sú v tesnom susedstve Británie a majú s ostrovmi výraznejšie obchodné a personálne väzby, alebo ako Írsko, ktoré bude brexitom najviac ovplyvnené. Dodal, že slovenský export do Británie predstavuje najmä automobilový a elektrotechnický sektor.

"Nie je zatiaľ vyčíslené, aký by to malo dopad na rast HDP na Slovensku, v prvom rade si to musia prerátať samotné firmy, ktorých by sa to dotklo," upozornil Javorčík na situáciu, ak by nedošlo k politickej dohode o brexite. "Ale vždy vychádza pre nás lepšie mať dohodu a uskutočniť usporiadaný odchod Británie z EÚ," dodal.