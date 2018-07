Vyjednávač EÚ pre brexit Mayovú rozhodne nepoteší: TOTO nikdy nedovolím

Súčasťou plánu, ktorý Londýn predstavil tento mesiac, je i myšlienka, že Británia by po brexite mala zo začiatku stále vyberať colné poplatky EÚ pri dovoze tovaru, ktorý smeruje do inej krajiny. Na základe dohodnutého "kolektívneho postoja" britskej vlády k otázkam brexitu má Spojené kráľovstvo aj po vystúpení z EÚ tvoriť so zvyškom tohto bloku zónu voľného obchodu.

Tá by sa mala týkať tovaru, nie však služieb, ktoré predstavujú prevažnú časť britskej ekonomiky. Vyjednávač EÚ Michel Barnier rokoval vo štvrtok s novým britským ministrom pre brexit Dominicom Raabom. Predošlý minister David Davis odstúpil práve pre nezhody s premiérkou Theresou Mayovou ohľadne spomínaného plánu, považovaného zástancami brexitu za príliš "mäkký".