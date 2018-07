Veľká ANKETA o dovolenkách, spovede poslancov: Najhorší zážitok? Drahý, som v tom!

BRATISLAVA - K obdobiu leta neodmysliteľne patria aj dovolenky, na ktorých si väčšina Slovákov oddýchne od každodennej reality v podobe práce. Či už je to relax pri mori alebo na horách, inak to nevnímajú ani poslanci, ktorí si v parlamente užívajú letnú pauzu.

Politici sa nám v ankete zverili, ako tento rok strávia dovolenku, ktorá je ich dovolenková destinácia a skúsili si aj zaspomínať na negatívne skúsenosti, ktorých ale našťastie nebolo veľa. Prečítajte si o dovolenkových zvykoch Borisa Kollára, Juraja Blanára či Veroniky Remišovej.

Eva Smolíková (SNS)

Zdroj: SITA

1.) Na dovolenku sa ešte len chystám. Idem s dcérou a jej rodinkou do Turecka, teším sa, že tam budem s oboma vnučkami po prvýkrát. Tento rok vynechám liečebný pobyt v kúpeľoch, na ktorý vždy chodím s manželom. Ten je po vážnej operácii, ktorá dopadla výborne a kúpele si teda absolvuje sám.

2.) Pre mňa je naj dovolenka u nás v Tatrách.

3.) Nemám negativnú skúsenosť, ktorá by mi znepríjemnila dovolenku.

Juraj Blanár (Smer-SD)

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

1.) Tento rok v rámci letných prázdnin mám dovolenku takú polopracovnú.

2.) Nemám obľúbenú destináciu, rád chodím na nepoznané miesta a rovnako je tomu aj v tomto roku, čiže poznávanie hôr, dolín a nových turistických a cyklistických chodníkov na Slovensku. Slovensko sa úžasne posúva z hľadiska turistického ruchu dopredu a to nie je len moje konštatovanie, ale je to na základe skúseností zahraničných turistov, ktorých na svojich túrach stretávam.

Juraj Blanár pridal aj turistický tip: „Volajú to tiež Svoradov okruh. Trvá asi 6h. Prosieckou dolinou na oblasť Svorad (odtiaľ pochádza sv.Svorad) a Veľké Borové. Potom do Kvačanskej doliny na Mlyny pod Oblazy (tie vrelo odporúčam-nádhera a zábava s kozičkami) do Kvačan a potom popod hory späť do Prosieku. Krásne vápencové meandre, kde-tu rebrík, lúky plné kvetov a vône."

Eduard Heger (OĽaNO)

Zdroj: Topky/Martin Bublavý

1.) Stihol som už zobrať 3 z našich 4 detí na otcovský týždňový výlet do Slovenského raja, kde nás bolo cca 15 otcov a 25 detí. Ešte sa chystáme na pár predĺžených víkendov opäť na Slovensku. Presné termíny ešte nemáme naplánované, skôr to bude také operatívne.

2.) Nemám úplne obľúbenú, resp. je ich viac. Na Slovensku sa mi veľmi páči na Spiši, v Tatrách, ale i v spomínanom Slovenskom raji. Chorvátsko máme tiež radi, strávili sme v minulosti pár veľmi pekných pobytov na ostrove Čiovo pri Trogire.

3.) Nejak si nepamätám, čiže zrejme sme nemali (smiech)..

Renáta Kaščáková (SaS)

Zdroj: SITA/Peter Maďar

1.) Dovolenkovať budem až v auguste, mám naplánovaných desať dní v Chorvátsku.

2.) Myslím, že by to mohla byť Sardínia.

3.) Najhoršia skúsenosť bola, keď sa nám v centre Puly stratil malý syn a takmer hodinu sme ho hľadali po celom okolí. Keď sme sa zúfalí vrátili kľukatými uličkami k autu odhodlaní ísť na políciu a vyhlásiť pátranie, stál pri ňom a nechápal, kde sme tak dlho. Bolo to už dávno, syn je už dospelý, ale dodnes sa čudujeme, ako si asi sedemročný človek v cudzom veľkom meste plnom ľudí dokázal zapamätať pomerne zložitú cestu späť k autu. Teraz sa na tom iba zasmejeme, vtedy to však bola infarktová situácia.

Peter Kresák (Most-Híd)

Zdroj: SITA/Marko Erd

1.) Zatiaľ trávim dovolenku/prázdniny na PFUK doma pracovne motajúc sa okolo legislatívy a poslaneckých návrhov. Boli som však s rodinou tri dni v Štúrove na "Vadaši", kde chodíme pravidelne lebo manželkina mama tam trávi dovolenku už takmer 30 rokov a tak je to príležitosť na krátke rodinné stretnutie. Ale ešte nás čaká južné Taliansko...

2.) Nemám žiadnu špeciálne obľúbenú destináciu, aj keď osobne mám dobré skúsenosti s poznávacími dovolenkami v Egypte, ktorý ma vždy facsinoval svojou históriou a ktorú mám celkom dobre prečítanú.

3.) Našťastie moje negatívne skúsenosti sú skôr výnimočné a týkajú sa iba kvality či umiestnenia ubytovania, resp. stravy.

Martin Klus (SaS)

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

1.) Cestovanie je moja nevyliečiteľná vášeň. Preto mám aj dovolenky podelené do viacerých kategórií. Aktuálne som na tzv. lehátkovej na Kapverdských ostrovoch. Ani tu ale nedokážem len ležať na pláži a už sme aj absolvovali viacero poznávacích a dobrodružných výletov. Okrem toho sledujem viacero cestovateľských portálov a ročne absolvujem viacero nízkonákladových alebo darčekových poznávacích dovoleniek. Zvyčajne predĺžených víkendov. Tento rok sme už boli na Cypre, v Írsku a na lodi v Chorvátsku. Treťou kategóriou sú domáce víkendové pobyty. Doslova si užívame poznávať slovenskú prírodu, hrady, zámky a jaskyne. Najmä s deťmi. No a poslednou cestovateľskou možnosťou je pre mňa šport. Aj tento rok sa chystám zabehnúť si maratón do sveta. Po Austrálii a Taliansku to tentoraz bude Nórsko.

2.) Samozrejme, že Slovensko. Je úžasné koľko krásnych a pre mnohých Slovákov neznámych miest doma máme. Čo sa týka sveta, tam som trošku dobrodružnejšia povaha a doslova vyhľadávam miesta, kde som ešte nebol.

3.) Určite by sa našli. Všade na svete žijú len dve kategórie ľudí. Dobrí a zlí. A aj na tých druhých niekedy natrafíte. Našťastie v mojom prípade to nikdy nebolo nič vážne a dali sme si rady. Mrzí ma ale najmä ľudská závisť. Rád totiž svoje cestovateľské zážitky publikujem a sú ľudia, ktorých nezaujíma nič iné len “koľko to všetko stojí”. Darmo im budem vysvetlovať, že častokrát šetrím na tom, že bývam u priateľov a známych, resp. že míňam len to, čo iní minú na parádnych autách, luxusnom oblečení, cigaretách, alkohole a pod., na ktoré si nepotrpím. Nehovoriac o tom, že veľká väčšina mojich ciest sú úplné “ultra last minute” a “very low cost” za neporovnateľnú cenu s katalógmi. Ale to už títo ľudia nechcú počuť a je mi to ľúto.

Soňa Gáborčáková (OĽaNO)

Zdroj: SITA/Diana Černáková

1.) Momentálne tri dni dovolenkujem v Podhájskej, pretože miestna voda má vynikajúce účinky na ľudský organizmus. Následne ideme s rodinkou na týždeň do Egypta. Chcem tam vystúpiť na horu Sinaj, čo bolo vždy mojim snom.

2.) Najradšej dovolenkujem v Matysovej. Je to rodná obec mojej mami a máme tam chalupu.

3.) Negatívna skúsenosť z dovolenky je jedna. Cestovali sme autom do Chorvátska a v Bosne sme poblúdili. Bosniaci urobili obchádzku, ktorá nás nenavigovala na správnu cestu. V noci sme sa túlali poľnými cestami, čo nám naháňalo strach. Navigácia nepomáhala, ale manžel vybral mapu, ktorú kúpil na benzínke a tam sme nakoniec šťastne docestovali.

Dušan Jarjabek (Smer-SD)

Zdroj: Foto: TASR/Martin Baumann

1.) Na dovolenke som tohto roku ešte nebol , dobieham ešte zmeškané veci a pripravujem jeden zákon do septembrovej schódze. Dovolenka bude klasicka ako každý rok, teda, musím sa dobre napiť žinčice na salaši , niekde na strednom Slovensku, potom prázdniny s vnúčatmi v Chorvátsku, trošku prečistiť priedušky pri mori, event.ako každý rok, na chvíľu do Talianska. Vlastne Talianskom som začal, mal som tam teraz koncert spolu so Sisou Sklovskou a Otom Klajnov na sv. Cyrila.a Metoda.

2.) Byť pre mňa v Ríme je vždy sviatok bez ohľadu na to, či som tam pracovne alebo súkromné. Bol.som tam velmi veľakrát a vzdy je to pre mňa čosi neopakovateľné.

3.) Negatívne skúsenosti s vybavovanim dovolenky nemám, všetko si zabezpečujeme sami, bez agentúr. Žiadne hotely, ale letné byty, čiže ak čosi nie je v poriadku, môžeme nadávať len sami na seba a to by už.nebola dovolenka. Ešte sa to nestalo.

Alojz Baránik (SaS)

Zdroj: Vlado Anjel

1.) S mojou manželkou mávame letné voľno rozdelené na viaceré skôr kratšie dovolenky pričom jedna z nich obvykle zahŕňa objavovanie krás Slovenska. Teraz práve relaxujem v oblasti Štiavnickych vrchov. Po nejakých rokoch som bol opäť v Banskej Štiavnici a bol som úchvatený.



2.) V skutočnosti mojim najobľúbenejším miestom na letnú dovolenku je moja záhrada na Záhorí, kde si pri (márnom) boji s burinou najlepšie vyčistím hlavu od nahromadených starostí.



3.) V lete radšej nechodím k moru z obavy pred príliš silným slnkom a množstvom turistov.

Edita Pfundtner (Most-Híd)

Zdroj: TASR/Martin Baumann

1.) Na dovolenke som ešte nebola, ale chystám sa do Gruzínska.

2.) Obľúbená dovolenková destinácia pre mňa je všade tam, kde je podmanivá príroda, kľud a málo turistov:-) Mám radšej oddych v prírode, než ruch veľkomesta.

3.) Moja najnegatívnejšia skúsenosť z dovolenky bola, keď som zmeškala odlet. Až o 1 deň neskôr som sa dostavila na letisko:-)

Tibor Bernaťák (SNS)

Zdroj: Foto: SITA/Diana Černáková

1.) Nakoľko môj syn a ja sme alergici, aj tento rok sme boli pri mori v Chorvátsku, kde sme zažili aj pravú futbalovú horúčku.

2.) Našimi obľúbenými rodinnými dovolenkovými miestami sú Vysoké Tatry, kde už pravidelne chodíme koncom augusta a samozrejme moja rodná Orava.

3.) Negatívne skúsenosti našťastie nemám. Možno jediným “dovolenkovým negatívom” bola prehra Chorvátska vo finále majstrovstiev sveta vo futbale.

Branislav Gröhling (SaS)

Zdroj: TASR – Štefan Puškáš

1.) Čo sa týka dovoleniek, v lete bývajú pravidelne dva predĺžené víkendy. Keďže mám rád Tatry, tak je to vždy niekoľkodenný turistický výlet v Tatrách, kde vždy spím na inej chate. Má to svoje čaro, keď sa stretne určitá skupina (často aj cudzích ľudí) niekde v chate v horách, vždy sa dobre zabaví. Karty, človeče nezlob sa a o 22:00 večierka. No a potom sa všetci stretnete a spíte v jednej izbe.

2.) Keďže milujem jedlo, zvyčajne tá druhá dovolenka je malé mestečko Grado v Taliansku. Reštaurácie tam pomaly vznikajú cez deň, že vám pred dom vyložia stoly, stoličky a uvaria vám veľmi dobrú pastu alebo pizzu, ponúknu prosecco. Je to taká klasika. Veľa slnka, pokojné more, dobré (a hlavne veľa) jedlo.

3.) Negatívne skúsenosti nemám, vždy sa všetko dá vyriešiť a nechcem si niečím takým kaziť dovolenku. Tá má byť v prvom rade o oddychu a každý problém má svoje riešenie.

Veronika Remišová (OĽaNO)

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

1.) S manželom sme zvykli veľa cestovať s batohom po celom svete. Teraz, keď máme deti, tak sa skôr sústredíme na mikro-výpravy. Letnú dovolenku budeme tráviť na Slovensku, chceme, aby deti poznali v prvom rade Slovensko. Nie je ani tak podstatná destinácia, ale skôr hĺbka spoločného zážitku. Opečieme si pri ohníku slaninku, objavíme nový prameň, skalnú jaskynku, či veľkú neobratú čučoriedkovú lúku. Tento rok sa chystáme so starším synčekom aj na dve hrebeňovky. Uvidíme, ako to zvládneme, čakáme na dobré počasie v horách a práve vyberáme miesta na prespatie a vyťahujeme zo skrine spacáky, stan a ešusy.

2.) Mojou obľúbenou destináciou sú hory. Keď vyjdete na nejaký vrch napríklad v Západných Tatrách a ako na dlani pred sebou vidíte nedozerné hôľne hrebene, na druhej strane majestátny Kriváň, čo človeku k šťastiu viac treba? Pochodili sme hory v rôznych krajinách, no tu na Slovensku máme v nich obrovské bohatstvo. Len keby sme si viac vedeli vážiť lesy a bezhlavo ich nedrancovali. Je mi vždy ľúto, keď na túrach v národných parkoch vidím obrovské vyrúbané plochy a priam na lesnej ceste v národnom parku vás skoro zvalcuje kamión do vrchu naložený drevom.

3.) S cestovnými kanceláriami nechodievame, najradšej si všetko zabezpečujeme sami. Kedysi pred rokmi sa nám napríklad stalo, že nás znenazdajky vyložil miestny vodič uprostred soľnej púšte v Bolívii, pretože vraj štrajkuje. Tam si človek uvedomí bezmocnosť, keď je bez telefónu (aj keby nejaký mal, nie je tam signál), široko-ďaleko niet nikoho a štrajky v Bolívii trvajú týždeň. Inokedy v snahe ochutnať miestnu špecialitu si manžel na niekoľko dní pokazil žalúdok a ja som týždeň trávila s knihou a on s jojkaním v posteli. Alebo pri jednej z výprav nám letecká spoločnosť stratila batohy a tak sme šli na dosť náročnú výpravu celkom naľahko. Vtedy sme si uvedomili, že človek potrebuje minimum vecí na prežitie. No dovolenka bez prekvapení by ani nebola riadnym dobrodružstvom.

Peter Štarchoň (Sme rodina)

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

1.) Dovolenku strávim na Slovensku, možno pár dní na Morave.

2.) Vyberám si vždy nové destinácie.

3.) Doteraz som nemal vyslovene negatívne skúsenosti. Teda až na pár výnimiek, týkajúcich sa kvality ubytovania, čo s odstupom času hodnotím ako zaujímavé skúsenosti.

Gábor Grendel (OĽaNO)

Zdroj: Topky/Martin Bublavý

1.) Práve odchádzam do Bulharska na týždeň.

2.) Nemám obľúbenú destináciu, ale faktom je, že najviac dovoleniek som strávil v Chorvátsku.

3.) Som skôr pozitívne naladený človek, takže ani nepríjemné situácie veľmi neprežívam, radšej sa ich pokúšam čím skôr vyriešiť. Jediná moja obava je z počasia, pretože práve na najbližšie dni predpovedajú v Bulharsku búrky. A na to naozaj ťažko nájsť riešenie, bez ohľadu na to, či ste koaličný alebo opozičný politik :)

Jana Kiššová (SaS)

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

1.) Áno, dovolenkujem v Chorvátsku, na polostrove Pelješac, s windsurfingovým športovým klubom. Najradšej trávim voľné chvíle aktívne, športom.

2.) Chorvátsko je vzhľadom na tento môj obľúbený šport obľúbená destinácia, chodievam sem do oblastí, kde zvykne fúkať.

3.) Mám jednu veľmi zlú skúsenosť, zhodou okolností bola práve na tomto mieste. Bolo to zhruba pred 20-timi rokmi. Bola som tu s bratom a zažili sme tu požiar. V noci sme doslova utekali pred ohňom.. bez osobných vecí.

Jozef Lukáč (OĽaNO)

Zdroj: SITA/Marko Erd

1.) Na dovolenke som bol v Turecku, s rodinou sme tam strávili 7 dní.

2.) Najradšej navštevujem už spomínané Turecko a Taliansko.

3.) Nie, chvalabohu nestalo sa nič, čo by nejak pokazilo dovolenku.

Ľuboš Blaha (Smer-SD)

Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

1.) Chystáme sa na dovolenku na Papierničku, čo je rekreačné zariadenie Kancelárie NR SR. Je to pre mňa najobľúbenejšia dovolenka, chodím tam od dvanásť rokov, spoznal som tam svoju manželku ešte ako zamestnanec Kancelárie NR SR a vždy si tam najlepšie oddýchnem. Dnes sú dovolenky najmä o deťoch, dôležité je, aby sa mali kde vyžiť. Na Papierničku sa mi viažu najkrajšie spomienky. Mám rád okolité hory aj neďaleký Červený kameň.

2.) Spomedzi zahraničných destinácií mám najradšej Chorvátsko, milujem najmä Split a Omiš, ale tento rok sa tam nechystáme. Čaká ma v auguste svetový filozofický kongres v Číne, kde budem prednášať.

3.) Negatívne skúsenosti nemám, ale srandovná príhoda sa nám stala cestou domov v lietadle, keď sme sa vracali zo Sardínie pred niekoľkými rokmi. Práve v deň odletu vyšlo v jednom bulvárnom denníku, ako dovolenkujú poslanci a svietila tam veľká fotka mňa a môjho malého v múzeu talianskeho ľavicového filozofa Antonia Gramsciho. Tie noviny rozdávali v lietadle, takže sa po nás každý obzeral. Dnes už som na takéto situácie zvyknutejší, predsa len som už v politike dlhšie.

Miroslav Ivan (SaS)

Zdroj: SITA

1.) Dovolenky trávim aktívne a v poslednej dobe hlavne športom. Hrávam seniorský tenis, okruh ITF seniors a vyberám si turnaje v zaujímavých destináciách. A to sú moje dovolenky. Toto leto to už bolo Chorvátsko, v týchto dňoch Švajčiarsko. Ešte majstrovstvá sveta seniorov v Nemecku a na záver leta opäť Chorvátsko. Vždy je to pár aktívnych dní s priateľmi a tak mi to vyhovuje. Rád tak spoznávam nové miesta a ľudí. A, samozrejme, tenisovú komunitu v Európe.

2.) Chorvátsko

3.) Ani nie. Pobyty si objednávam cez rôzne aplikácie a pozerám si, samozrejme, hodnotenia a recenzie iných hostí. Zatiaľ ma nič mimoriadne nesklamalo.

Zuzana Šebová (Sme rodina)

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

1.) Koncom augusta sa chystam do Lido di Jesolo, mám tam obľúbený malý rodinný hotel 50 m od pláže a vraciam sa sem už asi 5 rokov... Volám to taká autistická dovolenka. :) Ostatné dni voľna trávim aj s rodinou na Slovensku.

2.) Moja obľúbená destinácia je Sicília. Je to nádherný ostrov a ľudia sú tam veĽmi príjemní. Užila som si tam jednu z najlepších dovoleniek. Ale keďže som dosť dlho pracovala v cestovnom ruchu, mám tých obľúbených miest veľa. :)

3.) Keď veľa cestujete, je normálne, že máte aj negatívne zážtky... Ale ja to robím tak, že prepínam do tzv. „dovolenkového módu” a snažím sa užiť si chvíle voľna len pozitívne.

Milan Laurenčík (SaS)

Zdroj: SITA

1.) Bol som už tento rok vo veľkej Británií na návšteve u syna a ešte sa v druhej polovici augusta chystám do Benátok.

2.) Nemám obľúbenú destináciu. Väčšinou sa prispôsobím rodine a idem tam, kde oni vyberú.

3.) Negatívne skúsenosti mám len zo zmeškaných letov alebo pokazeného lietadla, keď sa nám dovolenka nútene predĺžila. Malo to však aj pozitívum, že sme na nej boli dlhšie.

Boris Kollár (Sme rodina)

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

1.) Bol som už na jednej krátkej dovolenke s deťmi v južnom Taliansku a čaká ma ešte jedna pracovná dovolenka na Slovensku, kde sa pokúsim spojiť príjemné s užitočným pri rôznych stretnutiach s našimi sympatizantami v regiónoch .

2.) Moja dovolenková srdcová destinácia sú určite Donovaly, ale v rámci zahraničia tradične Chorvátsko a netradičný Nepál, kde si človek ľahko odskúša svoje limity

3.) Áno, mám. Je to vždy sms-ka po dovolenke: Drahý som v tom :-) :-) :-)

Natália Milanová (OĽaNO)

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

1.) Práve tento týždeň kočujeme s rodinkou v trojici po východnom Slovensku. Návštevu rodiny spájame so spoznávaním histórie. Máme za sebou Prešov, Bardejovské kúpele, drevený kostolík v Hervartove, Dukelský priesmyk, Údolie smrti, dnes nás čaká Dóm sv. Alžbety v Košiciach, zajtra smerom domov Revúca a v nej jedno z prvých gymnázií.

2.) Každý rok som zvykla chodievať k moru a na túry po Slovensku. Vždy inam, cieľom bolo poznávanie. Odkedy mám svoju rodinu, je mi dobre všade tam, kde môžem byť s nimi. :) A keďže všetci radi cestujeme a spoznávame, je úplne jedno, kde to je.

3.) Na zlé rýchlo zabúdam, pamätám si len to dobré. A keďže som sa zatiaľ z každej dovolenky vždy živá a zdravá vrátila, nič negatívne ma vlastne zatiaľ nestretlo

Radoslav Pavelka (SaS)

Zdroj: FB / Radoslav Pavelka - Váš poslanec NR SR

1.) S rodinou sa práve chystáme do Chorvátska, no so synom máme v pláne absolvovať aj víkendový výlet na bicykloch na Slovensku a ak stihneme, tak dáme aj obľúbený splav Hrona

2.) nemáme len jednu obľúbenú destináciu, radšej spoznávame. Napríklad minulý rok sme absolvovali niekoľko skvelých dní na východnom Slovensku, kde sme navštívili jaskyňu Domica, strávili dva dni v Košiciach, neskôr sme sa presunuli na Spišský hrad a stihli sme aj splav Dunajca.

3.) Dovolenka je najmä o oddychu a kľude, takže ak sa nejaké negatíva vyskytnú, ale dajú sa vyriešiť, tak sa snažíme takéto negatívne skúsenosti brať skôr s úsmevom a preniesť sa cez ne, bez čo najmenších strát. :-)