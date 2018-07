Poslankyňa Smeru sa pochválila dovolenkovým telom: FOTO To je ale kus

Jana Vaľová, súčasná poslankyňa parlamentu za stranu Smer a primátorka Humenného, sa na svojom Facebooku pochválila fotkami svojho tela. „Z Benátok do Humenného. Keď si dve kamošky výjdu na pár dní načerpať inšpiráciu, vzniknú samé skvelé veci,“ napísala poslankyňa. Na dovolenke sa rozhodla usporiadať charitatívnu módnu prehliadku, a preto sama zapózovala a zverejnila niekoľko pikantných záberov.

Charitatívny projekt

„Módnu návrhárku Janu Jurčenko som spoznala len nedávno pri krste knihy Ženy, ktoré to dokázali a už sa ideme pustiť do ďalšieho projektu. Keďže je to úspešná módna návrhárka z Humenného a rada podporuje mladé talenty, oslovila som ju, či by neprišla aj do Humenného urobiť charitatívnu módnu prehliadku,“ uviedla Vaľová. Kolekciu, ktorú predstaví návrhárka v Benátkach na filmovom festivale v jeseni, prinesie aj do Hummenného.

„Keďže kreativita a vášeň pre prácu ju neopúšťa ani na dovolenke, rozhodla sa ma nastajlovať a nafotiť. Každá žena je krásna, keď sa trošku upraví. Čo poviete na výsledok?“ K príspevku tak pridala niekoľko fotiek. Určite sa nemá za čo hanbiť. V súčasnosti pôsobí ako poslankyňa parlamentu za stranu Smer, okresná predsedníčka a primátorka mesta Humenné. Vaľová je bývalá zootechnička, majiteľka salónu krásy a veštkyňa z kariet. Do politiky vstúpila v roku 2000 a stala sa členkou Smeru.