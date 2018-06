Najsilnejší klesajú, nové strany sa blížia k vysnívanej hranici: Aktuálny prieskum potvrdzuje trend

BRATISLAVA - Ak by Slováci volili v júni, dočkali by sme sa mierneho poklesu Smeru a SaS a posilnenia ĽSNS, KDH a Mosta-Híd. K parlamentu sa blížia aj strany Progresívne Slovensko a SPOLU. Pozrite sa, čo prináša najnovší prieskum agentúry AKO.

Prieskum vykonala agentúra v dňoch 18.6. až 21.6. na vzorke 1000 respondentov, ktorých sa pýtala nasledujúcu otázku: „Ak by sa tento víkend konali voľby do NR SR (parlamentu), ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Budem vám strany čítať v náhodnom poradí.”

Na treťom mieste by sa umiestnili kotlebovci so ziskom 11,1%, nasledovaný trojicou SNS, Sme rodina a OĽaNO. Zdá sa, že do parlamentu pohodlne prenikne aj KDH, ktoré má podporu 7,2%. Oproti poslednému prieskumu si polepšila aj strana Most-Híd. Tesne pod hranicou zvoliteľnosti sú strany Progresívne Slovensko (4,0%) a SPOLU (3,8%).

Najviac mandátov by tak opäť získal Smer, a to 35, pričom SaS by mala o 9 mandátov menej. Do parlamentu by zasadlo aj 19 kotlebovcov či 17 národniarov. Sme rodina by mala 16 zástupcov, OĽaNO 15 poslancov, KDH 12 a Most-Híd iba 10.