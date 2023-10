Prekvapivá výhra pre koalíciu Oľano a priatelia: V tomto jednom okrese všetkých prevalcovali! Poznáme dôvod

Predseda OĽANO a priatelia Igor Matovič išiel voliť s manželkou Pavlínou (Zdroj: SITA/Martin Havran)

KEŽMAROK – Slovensko má za sebou dôležité rozhodnutie. V predčasných voľbách sme si v sobotu vybrali svojich zástupcov, ktorí budú reprezentovať našu krajinu doma aj v zahraničí. Najväčším prekvapením boli reálne výsledky, ktoré sa odlišovali od tých predpokladaných, v poslednom exit polle. Jedna strana však získala prvenstvo v okrese, kde by to mnohí nečakali. Vysvetlenie je celkom jednoduché.

Koalícia Oľano a priatelia, KÚ a Za ľudí dosiahla najväčší počet hlasov v okrese Kežmarok. Získali 26,8 % hlasov a volilo ich 9036 ľudí, víťazná strana volieb Smer-SD bola v tomto okrese až na druhom mieste s počtom hlasov 5105 a ziskom 15,14% obyvateľov. Odborníci poukazujú na fakt, že za víťazstvom Igora Matoviča na týchto miestach môžu byť viaceré osady, v ktorých jeho stranu volila prevažná časť obyvateľstva.

Prvenstvo Oľano v okrese Kežmarok (Zdroj: Štatistický úrad SR)

Podobne s veľmi výrazným náskokom bodovalo Oľano a priatelia vo viacerých obciach známych rómskymi osadami. Pri pohľade na štatistiky vidno, že vysoké percentá získali v Jarovniciach v sabinovskom okrese, kde ich volilo až 86,23% percenta obyvateľov. V obci žije do 6000 ľudí, pričom podľa odhadov takmer 5000 z nich je rómskeho pôvodu. Veľmi dobre si viedlo aj v Červenici v okrese Prešov, známej tiež osadou. Hlas mu tu odovzdalo 79,21% voličov. Pre porovnanie, strana Hlas, ktorá tu skončila na druhom mieste, získala podporu 6,19 percenta voličov, tretí Smer neprekročil päťpercentnú hranicu. Koalícia Oľano a priatelia ovládla aj hlasovanie v Bystranoch v spišskonovoveskom okrese, ktoré sú známe rómskou osadou Kolónia. Tu dostala 66,94% hlasov a napríklad v Rudňanoch v tom istom okrese získala rovnako najviac hlasov zo všetkých politických strán. Tam ju volilo 50,32% ľudí. Druhému Smeru dali miestni voliči niečo cez 14 percent.

archívne video

OĽaNO a priatelia v centrále spoločne na pódiu (Zdroj: Topky/Maarty)

Jedným z hlavných dôvodov môže byť rómska téma, ktorú si hnutie Oľano zvolilo za jednu z priorít, ako uvádzajú na svojej webovej stránke. V roku 2012 sa im podarilo dostať Petra Polláka do NR SR z 8. miesta na ich kandidátke.

Aj v týchto parlamentných voľbách boli jedinou politickou stranou, ktorá mala vo svojich poslaneckých radoch zástupcov z rómskej komunity. Dlhodobo tvrdia, že majú záujem o ich problémy, a okrem zástupcu v Európskom parlamente je Peter Pollák aj členom predsedníctva hnutia Oľano a priatelia. Založili platformu Pačivale Roma, ktorá „združuje zástupcov a priateľov rómskej komunity s cieľom priniesť riešenia v oblasti inklúzie Rómov do spoločnosti.“