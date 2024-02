Konsolidačný balík za 1,5 miliardy eur podľa Kamenického s energopomocou nepočíta

Ladislav Kamenický (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

VIDEO Minister financií Ladislav Kamenický informuje o aktuálnych ekonomických témach

Minister financií Ladislav Kamenický informuje o aktuálnych ekonomických témach (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Nebudem predbiehať, je to ešte veľmi predčasné. Predtým, ako sa budem baviť s médiami o týchto veciach, to musí byť najprv prerokované v rámci koaličných rozhovorov aj s našimi partnermi," zdôraznil Kamenický. Avizoval, že rezort bude možno jednotlivé návrhy predkladať do legislatívneho procesu počas roka postupne tak, ako budú v koalícii dohodnuté, a nie naraz ako vlani.

Ladislav Kamenický (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Opatrenia by sa mali týkať výdavkovej aj príjmovej strany rozpočtu. "Samozrejme, budeme hovoriť aj o výdavkoch, ale ten priestor je obmedzený a to, čo nebudeme vedieť urobiť na výdavkoch, budeme hľadať aj v príjmovej oblasti. Ale nebudem predbiehať, nebudem hovoriť o tom, čo budú konkrétne opatrenia," konštatoval minister.Pripomenul, že už minulý rok v súvislosti s rozpočtom na rok 2024 predstavili 18 opatrení, ktoré nemali zásadný dopad na životnú úroveň ľudí. Takýto typ opatrení sa však podľa Kamenického míňa. "My sme zdedili dva obrovské deficity, s ktorými sa boríme a bude to mať samozrejme vplyv na to, čo musíme robiť s verejnými financiami na Slovensku," zdôraznil.

S týmto dedičstvom podľa ministra súvisia aj úroky, ktoré musí SR platiť pri predaji štátnych dlhopisov. Ich prirážka voči nemeckým dlhopisom je jedna z najvyšších v rámci Európskej únie (EÚ). Predaj štátnych dlhopisov je pritom citlivá vec a nemala by sa z toho robiť politika, upozornil."Nemali by ani tí, ktorí komentujú tieto veci, preháňať a nemali by mať záujem, aby bolo čím horšie, tým lepšie. Ja som veľmi zdržanlivý, čo sa týka hodnotenia týchto aukcií. Som rád, že Slovenská republika stále vie bez problémov predať svoje dlhopisy," uviedol Kamenický v reakcii na aktuálnu aukciu z pondelka (5.2.), kedy si Slovensko požičalo vyše 1,4 miliardy eur.

Jasná stratégia a jasné ciele

"My musíme stále presviedčať finančné trhy o tom, že máme jasnú stratégiu, máme jasné ciele a my tie ciele jasne deklarujeme. Ale k tým cieľom sa musíme dopracovať postupne. Nikto nemôže očakávať, že táto vláda za tri mesiace dokáže zmeniť ten zlý stav verejných financií, ktorý sme zdedili," dodal Kamenický.