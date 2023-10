Obnova úseku cesty Starý Smokovec - Tatranské Matliare finišuje

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Na takmer 6,2 kilometra dlhom úseku cesty II/537 doteraz došlo k výmene konštrukčných vrstiev vozovky, prečisteniu a vydláždeniu cestných priekop a obnove vjazdov. Zároveň sa upravili krajnice a vymenili a doplnili sa tiež cestné vozidlá," vymenovali cestári. Nasledujú dokončovacie práce na zárubných múroch zamerané na viazanie výstuže, debnenie rímsy a betonáž. Stavbári sa taktiež zamerajú na montáž zábradlí na priepustoch a vodorovné dopravné značenie cestnej komunikácie.

Archívne video: Diaľnica na Zemplín by pomohla znížiť regionálne rozdiely

Diaľnica na Zemplín by pomohla znížiť regionálne rozdiely (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Takmer hotový je už aj úsek Tatranské Matliare - križovatka s cestou I/66. Na väčšine úsekov, ktoré by chceli dokončiť ešte v tomto roku, sa prevažne mení a zosilňuje podložie. V budúcom roku by mali pokračovať už len konštrukčne náročnejšie práce na mostných objektoch. Cestné práce v rámci projektu realizujú na 36 miestach od Podbanského až po Tatranské Matliare. Celú stavbu by mali zhotovitelia ukončiť v septembri 2024.

Významná dopravná tepna

Cesta slobody je významná dopravná tepna prechádzajúca viacerými tatranskými osadami a patrí k najdlhším cestám tohto regiónu. PSK ju rekonštruuje prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu a spolufinancovaním zo štátneho i vlastného rozpočtu. Modernizácia sa týka celkovo 43 kilometrov ciest, 26 mostných objektov, 14 oporných a 12 zárubných múrov, 96 priepustov, jednej poloestakády a štyroch odpočívadiel.