Slovensko má nedostatok pracovníkov: 75 % firiem nevie nájsť vhodnú pracovnú silu

BRATISLAVA - Nedostatok pracovnej sily nie je na Slovensku problém len pri vysoko kvalifikovaných špecialistoch. Kritická situácia je aj pri pracovných miestach vo výrobnej sfére, ktoré sú na vzdelanie menej náročné. Nájsť vhodnú pracovnú silu nevie nájsť približne 75 % slovenských firiem. Upozornila na to Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS).

Prezidentka APAS Zuzana Rumiz uviedla, že nedostatok pracujúcich predstavuje veľké riziko pre ekonomiku na Slovensku. Očakáva sa podľa nej, že problém s nedostatkom ľudí sa bude naďalej prehlbovať vo všetkých oblastiach.

Riešením by mohol byť nábor uchádzačov z iných krajín, aj mimo Európskej únie (EÚ). Slovensko má však podľa APAS zle nastavené pravidlá. "Hoci sa novelou zákona upravili podmienky zamestnávania pracovníkov zo zahraničia, tento proces sa zjednodušil a zrýchlil len v úzkom okruhu profesií. Na Slovensku však nedokážeme dlhodobo obsadiť ani ďalšie pracovné pozície, najmä automobilovom priemysle a ďalších oblastiach výroby či logistiky, ale tiež v stavebníctve," uviedla Rumiz s tým, že pri pracovníkoch z krajín mimo EÚ je najväčším problémom dlhý vízový proces. Slovenským zastupiteľstvám totiž trvá vydanie takýchto víz aj pol roka, kým napríklad v Poľsku to dokážu do týždňa.

V budúcnosti bude dôležitá spolupráca

Pri obsadzovaní pracovných pozícií Slovákmi nie je nízke finančné ohodnotenie jedinou prekážkou. Firmy narážajú aj na problém nedostatočnej alebo nevhodnej kvalifikácie. APAS odporúča zamestnávateľom prehodnotiť kritériá na uchádzačov v rámci výberových procesov a zvýšiť možnosti ich zaškoľovania. Na možnosti zamestnávania občanov na Slovensku podľa Rumiz negatívne vplývajú aj ďalšie faktory, ako napríklad vysoké percento ľudí v produktívnom veku, ktorí nie sú ekonomicky aktívni. "Podľa údajov z Eurostatu nie je na Slovensku ekonomicky aktívnych takmer 15 % ľudí v produktívnom veku," priblížila Rumiz. Súčasná aj budúca vláda, zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany by mali podľa APAS konštruktívne spolupracovať pri hľadaní efektívnych a udržateľných riešení nedostatku pracovníkov a na podpore trvalého ekonomického rastu.