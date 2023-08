Tému nových eurových bankoviek vyberie do konca tohto mesiaca aj verejnosť

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstockphotos.com)

BRATISLAVA - Európska centrálna banka (ECB) sa občanov Európy pýta na ich názor na navrhované témy novej série eurových bankoviek. Do prieskumu verejnej mienky je možné zapojiť sa do konca augusta. Upozornila na to Národná banka Slovenska (NBS).