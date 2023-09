Členské štáty Rady Európy musia vyšetriť zneužívanie spywaru Pegasus

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/olrat)

Výbor pre právne záležitosti jednoznačne odsúdil "používanie spywaru štátnymi orgánmi na politické účely". Členovia výboru v tejto súvislosti vyzvali Poľsko, Maďarsko, Grécko, Španielsko a Azerbajdžan, aby urýchlene a v plnom rozsahu vyšetrili všetky prípady zneužitia špionážneho softvéru, potrestali zodpovedné osoby a poskytli odškodnenie nelegálne sledovaným osobám.

Návrh uznesenia vyzýva aj ostatné členské štáty Rady Európy

Návrh uznesenia vyzýva aj ostatné členské štáty Rady Európy, ktoré podľa všetkého získali alebo používali Pegasus, aby do troch mesiacov poskytli informácie o jeho využívaní a mechanizmoch na jeho kontrolu. Táto výzva sa týka Belgicka, Holandska, Luxemburska a Nemecka. Výbor v správe pre médiá uviedol, že tajné sledovanie politických oponentov, verejných činiteľov, novinárov, aktivistov a zástupcov občianskej spoločnosti predstavuje jasné porušenie Európskeho dohovoru o ľudských právach. Výnimku by predstavovali len obzvlášť vážne dôvody uvedené v tomto dohovore, napríklad predchádzanie závažnému zločinu alebo ochrana národnej bezpečnosti.

Členské štáty Rady Európy by mali používať takýto softvér "len vo výnimočných situáciách ako krajné opatrenie," uviedol výbor v oficiálnom vyhlásení. Zároveň by sa mali vyhýbať dodávaniu takýchto programov do krajín, kde existuje riziko, že by sa mohli použiť na represiu alebo porušovanie ľudských práv.

Výbor sa v tomto smere konkrétne obrátil na Izrael, pozorovateľský štát PZ RE. Žiada od neho informácie, aké opatrenia podnikol na to, aby sa program Pegasus, vyvinutý spoločnosťou so sídlom v Izraeli, nedodával do rizikových krajín.

Schválený návrh uznesenia výboru vychádza zo správy holandského poslanca Pietera Omtzigta, o ktorej sa bude diskutovať na októbrovom plenárnom zasadnutí PZ RE v Štrasburgu. Členovia výboru si už vlani v decembri vypočuli svedectvá politikov a novinárov z Poľska, Španielska a Grécka, ktorí sa stali obeťami spywaru Pegasus alebo podobných špionážnych softvérov.