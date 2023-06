Podľa prieskumu si pôžičky na dovolenku častejšie berú ľudia s nižším vzdelaním

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Na letnú dovolenku si tento rok požičia 8 % Slovákov, oproti predchádzajúcemu prieskumu ide o mierny nárast, a to o 2 %. Pôžičky na dovolenku si berú častejšie ľudia s nižším vzdelaním a domácnosti s čistým mesačným príjmom do 600 eur. Nezamestnaní Slováci, ktorí sa rozhodnú pre pôžičku na dovolenku, si spravidla berú úvery nad 400 eur. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika.