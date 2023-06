Jaroslav Naď tvrdí, že obranychopnosť SR oslabovali bývalé vlády: Odmieta tvrdenia Fica!

BRATISLAVA - Exminister obrany a podpredseda mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď odmieta opakované vyjadrenia lídra Smeru-SD Roberta Fica o znižovaní obranyschopnosti slovenskej armády v súvislosti s darovaním materiálu Ukrajine. Naď tvrdí, že ju znižovali práve predchádzajúce vlády Fica a Petra Pellegriniho. Argumentuje správou o darovanom a predanom majetku v minulosti, ktorú vypracovalo Ministerstvo obrany (MO) SR na žiadosť parlamentu. Kritizoval i odmietavý postoj Fica k posielaniu zbraní na Ukrajinu, keďže aj jeho vlády darovali zbrane do konfliktných zón.

Naď tvrdí, že vlády Smeru-SD posielali v minulosti vojenský materiál do Iraku, Afganistanu a do Konga. Malo ísť napríklad o tri milióny nábojov, protipancierové systémy, húfnice, pištole, výstroje pre vojakov a ďalšie položky. "Nula eur dostala SR za to, že rozdala zo svojich zásob techniku a materiál," vyhlásil Naď s tým, že za darovanie materiálu Ukrajine dostane Slovensko kompenzáciu zhruba za miliardu eur. Zdôraznil tiež, že pri Ukrajine hovoríme aj o vlastnom obrannom záujme, keďže ide o našu susednú krajinu.

Fico tvrdí, že Hegerova vláda vydrancovala slovenskú armádu

Na margo správy vypracovanej rezortom obrany Naď poznamenal, že medzi rokmi 1993 až 2011 sa nedali dohľadať niektoré záznamy o nakladaní s majetkom armády. Hovorí o skartácii dokumentov a pýta sa, kam zmizlo napríklad 900 tankov. Poukázal aj na predaj vrtuľníkov, pásovej techniky, ale i nehnuteľného majetku armády. Predchádzajúce vlády podľa jeho slov rozpredali všetko v bývalej vojenskej ozdravovni na Zemplínskej Šírave. Vyčíta im, že nezvyšovali výdavky na obranu štátu a neinvestovali do vojenskej infraštruktúry. Člen predsedníctva Demokratov Juraj Šeliga dodal, že súčasťou ich programu bude, aby vláda v budúcnosti každých šesť mesiacov priniesla do výboru pre verejnú správu zoznam štátneho majetku, ktorý sa predal alebo daroval.

Ak by šlo o utajovaný dokument, podľa Šeligových slov by ho predkladali parlamentnému brannobezpečnostnému výboru, aby sa tomu venoval vo vyhradenom režime. Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii zopakoval, že Hegerova vláda vydrancovala slovenskú armádu. Naďalej chce, aby vláda povedala, čo všetko už darovala Ukrajine. Hovorí o materiáli za stámilióny eur. Chce vedieť, v akom stave je obranyschopnosť armády a naplnenosť skladov. "Táto vláda totálne oslabila obranyschopnosť SR," tvrdí. Poukázal napríklad na to, že aj náš vzdušný priestor musia chrániť spojenci.