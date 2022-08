Výdavky na volebnú kampaň už pokorili 2,2 milióna eur: Najviac rozhadzuje bystrický župan Lunter

Galéria fotiek (3) Ondrej Lunter, župan BBSK

Zdroj: TASR - Ján Krošlák

BRATISLAVA – Do odovzdania kandidátok ostáva už len zopár dní. Výdavky na kampaň do spojených jesenných volieb na kampane evidovaných kandidátov na primátorov a županov dosiahli takmer dva milióny tristotisíc eur. Ukazuje to nový portál Transparency VOLBY.TRANSPARENCY.SK sumarizujúci dáta o prebiehajúcich kampaniach.