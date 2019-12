Kráľ Zemplína Vareha je na slobode, pred väznicou ho čakali kamaráti: Teší sa na monitorovací náramok

Varehovi teda trest plynie ďalej. Vareha hovorí, že je nevinný a je pripravený podniknúť ďalšie právne kroky. Povedal to pre zemplínsky Korzár. Varehu pred budovou po prepustení privítala družka Daniela a kamaráti. Tí dokonca prišli pred väznicu s dodávkou až z Trebišova. Do nej potom naložili až 68 tašiek s Varehovými osobnými písomnosťami. Tie mal so sebou v base.

S náramkom na nohe

Bezprostredne po prepustení Vareha ešte nemal náramok. "Tu je rozhodnutie, že ma pustili, a v uznesení je stanovené, že do 48 hodín som povinný sa prihlásiť na súde v Trebišove. Asi zajtra (5.decembra - pozn. red.) pôjdem, dajú mi náramok.“ povedal Vareha s rozhodnutím v ruke.

Podobný náramok zrejme dostal vo štvrtok aj sám Vareha Zdroj: gettyimages.com

Prekvapivá reakcia

Napriek tomu náramok nevníma vôbec ako príťaž, skôr naopak. „Nemôžem vycestovať, ale nemám ani taký úmysel. A ten náramok je každému z odsúdených na príťaž, ale pre mňa je ako alibi. Požiadam o štyri náramky, dva na ruky, dva na nohy. Pre mňa to bude jednoznačne alibi,“ pochvaľoval si situáciu Vareha.

Senát Krajského súdu v Prešove v stredu na neverejnom zasadnutí zamietol sťažnosť prokurátora proti podmienečnému prepusteniu Mikuláša Varehu z konca augusta tohto roka. Zo sabinovskej väznice, kde si odpykával 11-ročný trest, by ho mali prepustiť ešte v stredu.

Mikuláš Vareha v roku 2011 Zdroj: TASR - Jozef Ďurník

"Predsedom senátu bol vydaný príkaz na podmienečné prepustenie odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody. Rozhodnutie Okresného súdu Prešov v spojení s rozhodnutím Krajského súdu v Prešove je dnešným dňom právoplatné," uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.

Povinnosti po prepustení

Ako ďalej informovala, bola mu nariadená kontrola technickými prostriedkami s tým, že do dvoch pracovných dní od právoplatnosti uznesenia je povinný dostaviť sa pred probačného a mediačného úradníka podľa miesta trvalého bydliska s cieľom založenia technického prostriedku.

Podnikateľa zadržali v roku 2011. Podľa rozhodnutia súdov si odpykával 11-ročný trest odňatia slobody za trestné činy skrátenia dane a poistného a neodvedenia dane a poistného. Svojím konaním spôsobil ujmu veľkého rozsahu vo výške približne 57 miliónov eur.