Zdrvujúca správa z Bratislavy: Michal (†20), ktorý zmizol pred Vianocami, je mŕtvy

Michal Stach (20)

Zdroj: Facebook-Pohotovostný pátrací tím

BRATISLAVA - Po 20-ročnom Michalovi z Prešova sa zľahla zem 20. novembra 2019 okolo siedmej hodiny ráno. Bol si zabehať so spolužiakmi, no v centre hlavného mesta ho stratili z dohľadu. Mal síce pri sebe mobil, no neskôr sa mu už nedalo dovolať. Podozrenia, že niečo nie je v poriadku, sa napokon nanešťastie potvrdili.