Ďalšia tragédia! Autobus plný detí vrazil do nákladiaka pri Novej Vsi: Zomrela učiteľka, jedenásť zranených

Cesta I/16 je v úseku medzi kilometrami 31 a 41 zavretá v oboch smeroch. Uviedla to policajná hovorkyňa Markéta Johnová a hovorkyňa stredočeskej záchranky Petra Effenbergerová. Nehoda, pri ktorej podľa prvotných informácií autobus nabúral zozadu do nákladného vozidla, sa stala na ceste kúsok od kruhového objazdu, kde sa schádza na diaľnicu D8.

Vodič bol zakliesnený vo vozidle

Vodič autobusu zostal po havárii vo vozidle zakliesnený, pri jeho vyslobodzovaní pomáhali hasiči. Dychová skúška u neho neukázala prítomnosť alkoholu. „Príčinu a ďalšie okolnosti nehody policajti vyšetrujú,“ uviedla Johnová. Učiteľka, ktorá zomrela, sedela na prednom sedadle. „Privolaný lekár na mieste konštatoval smrť, jej zranenia boli nezlučiteľné so životom,“ uviedla Effenbergerová.

Vodič bol s vážnymi zraneniami po nevyhnutnej starostlivosť prevezený do pražskej vinohradskej nemocnice. Deti mali podľa hovorkyne záchranky prevažne pomliaždeniny a ľahšie poranenia, po ošetrení na mieste boli prepravené do pražských nemocníc Motol, Bulovka a v Krči. „Dvaja dospelí utrpeli zranenia a zranených je tiež sedem detí,“ uviedol na sociálnej sieti Týdeník Policie. Počty zranených sa zatiaľ rôznia. Druhú pedagogičku s ľahkými zraneniami previezli záchranári tiež do nemocnice.

Na mieste zasahovalo päť posádok záchranárov a k tomu ešte lekár. Nehoda autobusu sa dnes stala aj pri meste Břeclav. Pri zrážke autobusu, dodávky s návesom a osobného auta sa tam ľahko zranilo šesť ľudí.